英國電訊總裁：10年內不可能踢出華為

中國電信設備製造商華為遭美國封殺後，未來能否繼續參與英國的5G建設備受矚目，英國首相於14日主持國家安全委員會會議，隨後將公布決定。此前一天，英國電訊業巨頭英國電訊（BT）總裁菲利普·嚴森（Philip Jansen） 警告：想在十年內放棄使用華為的設備「根本不可能」。

嚴森13日向BBC表示：「如果想嘗試（5G）完全不用華為，我們希望有7年的時間，或許5年也行。」「但是如果想在全英國電訊基礎設施中完全沒有華為，我認為在10年之內這是根本不可能的。」

據報導，英國電訊旗下的EE移動網路業務，使用華為的設備提供2G、4G和5G網路服務。另外，英國電訊旗下負責電纜、寬帶和電話等功能服務的Openreach，也使用華為的多種技術。

報導指出，嚴森還再次警告，如果操之過急，英國電訊被迫剔除華為，將不排除通訊網路癱瘓的可能。

報導分析，在英國政府對華為做出新的決策公布之前，最後的游說相當激烈。

英國首相強生在14日主持國家安全委員會會議，其間將對華為做出最後的決定。預計會議之後，英國數碼事務部部長奧利弗·多爾頓（Oliver Dowden）將立即在英國議會宣布決定的內容。

英國早在今年1月已經對華為5G技術的使用做出了決定，但是美國對華為的制裁影響了該公司自產芯片的能力，很有可能迫使華為依賴其他芯片生產商。英國本次重新評估華為正是在此背景之下展開的。

另外，美方也一直對英國施加壓力。華盛頓希望，如果英國在華為問題上拿出更加強硬的立場，其他像法國、德國和加拿大等國家將會緊隨其後。

另據路透報導，全球第二大電信運營商沃達豐（Vodafone）和英國電信近日發出警告，如果政府要求迅速從移動網路中移除華為生產的電信設備，可能會影響英國經濟從新冠危機中復甦。沃達豐表示，移除這些設備將花費「數十億英鎊」。