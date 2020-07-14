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港版國安法上路 港財政司長：資金沒外流反而有流入
香港政府財政司長陳茂波表示，有說法指港版國安法影響投資信心，導致資金外流，他認為這些言論都是妄顧事實的主觀猜測。
據香港電台報導，陳茂波出席「一國兩制」與基本法的網上論壇時表示，客觀數據顯示，從今年4月以來，港元匯率持續靠近7.7港元兌1美元的強方區域，並且多次觸及強方兌換保證，金管局至今已接到超過總值1千億港元的美元資金流入，香港的利率亦持續偏低，港股轉強，單日成交量曾超過2千億元，反映香港不但沒有資金外流，反而持續有資金流入，強調港版國安法可維持香港投資環境穩定。
陳茂波說，過去一年香港社會承受了暴力打擊，亦出現分離主義，突顯了國家安全的缺口。港版國安法堵塞了相關的法律漏洞，從制度上為國家安全提供保障，避免香港被利用作分裂國家的工具，亦讓香港恢復安全穩定，令「一國兩制」行穩致遠。
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