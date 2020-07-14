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北京連8天無本土病例 蔡奇：疫情還有不確定性

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京市委書記蔡奇指出，疫情還有不確定性，短期平穩並不等於完全穩固。記者賴錦宏／攝影
北京市委書記蔡奇指出，疫情還有不確定性，短期平穩並不等於完全穩固。記者賴錦宏／攝影

北京衛健委發布，7月13日無新增本土確診病例、疑似病例和無症狀感染者。北京已連續8日無本土病例。6月11日至今，北京累計本土確診病例335例，在院治療205例，治癒出院130例。尚在觀察的無症狀感染者18例。北京市委書記蔡奇指出，疫情還有不確定性，短期平穩並不等於完全穩固。

7月12日0時至24時，北京豐台區花鄉（地區）鄉由高風險地區調整為中風險地區；豐台區豐台街道，大興區黃村（地區）鎮、北臧村鎮由中風險地區調整為低風險地區。

7月13日下午，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組開會，市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇指出，當前疫情防控形勢持續向好，但要清醒看到，疫情還有不確定性，短期平穩並不等於完全穩固，大考還未到交卷時，任何麻痹大意都有可能導致疫情死灰復燃。

會議強調，要嚴密做好新發地批發市場集中醫學觀察人員疏散等後續工作。對解除集中觀察人員，要及時與社區（村）對接，進一步做好健康監測。對封控管理社區（村），繼續做好居民服務和心理疏導，解封後要嚴格健康監測。持續做好工地、農村、城鄉結合部、物業管理不健全的社區等區域的疫情防控工作。

會議強調，要加强對來源不明病例的流調溯源，發現排除潛在風險點。繼續加強病例早發現的能力，進一步提高醫務人員診斷意識，提高病例發現敏感性，避免因就診帶來的傳播風險。全力做好患者救治，加強無症狀感染者的管理，對治癒患者給予關心關愛。加強院感防控，做好日常醫療服務。養老機構、敬老院、監獄、學校等人群密集場所要持續做好監測及防控工作。

會議強調，要積極推進復工復產、復商復市。制定涉疫復工復產場所恢復經營管理辦法，形成常態化機制。公共場所要落實限量、預約、錯峰和消毒通風、測溫驗碼等防控措施。做好蔬菜等農副產品保供穩價工作。加强進口冷鏈食品監管。

會議強調，要切實抓好中考疫情防控、極端天氣應對和人文服務等工作，確保中考安全順利。加強宣傳引導，及時回應社會關切，引導市民群眾加强自我防護，提高全社會疫情防控意識。

疫情 北京

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