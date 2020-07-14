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回批龐培歐 陸駐美使館：美渲染南海緊張局勢 指責無理
針對美國務卿龐培歐批評，中共在南海的權利主張完全不合法，北京使用霸凌的方式控制資源亦是非法。中共駐美國使館發言人回應表示堅決反對，指美方無視中國大陸和東協地區國家維護南海和平穩定的努力，肆意歪曲南海有關客觀事實和國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國大陸與地區國家關係，對中方進行無理指責。
據中共駐美使館官網發布，使館發言人表示，中方在南海問題上的立場和主張是一貫和明確，當前南海形勢總體和平穩定並持續向好發展，批評美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上，不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。
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