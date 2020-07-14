角力升級: 中國制裁美國４名政治家

（德國之聲中文網）中方宣布，從即日起對美國聯邦參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz) 、馬可·盧比奧（ Marco Rubio）、美國政府國際宗教無任所大使山姆·布朗巴克（ Sam Brownback）、美國眾議員克裡斯·史密斯（Chris Smith)以及美國“國會-行政部門中國委員會” 實施“相應制裁”。

中國外交部發言人華春瑩在周一例行記者會上回應有關美國制裁中國涉疆高級官員的問題時表示：“美方上述行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關系基本准則，嚴重損害中美關系。” 她表示，“中方將根據形勢發展作出進一步反應。”不過，這位發言人沒有說明“相應制裁”的具體內容。

聯合國有關專家以及人權組織稱，至少有一百萬維吾爾及其他穆斯林少數民族在新疆遭到拘押。中方則予以堅決駁斥，並稱這是為當地人獲得職業技能，並讓他們遠離恐怖主義和極端思想而設立的職業培訓中心。

美國“國會-行政部門中國委員會”負責觀察中國的人權狀況以及法治國家進程，每年向美國總統和國會提交一份年度報告。

7月9日，華盛頓宣布對包括中共中央政治局委員陳全國在內的４名涉疆高級官員以及一個新疆政府部門實施制裁，制裁措施包括凍結在美資產、禁止入境美國以及不得與美國公司有貿易往來等。

達揚 / 凝煉（路透社等）

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