香港疫情大反撲！13日新增52例確診 20例源頭不明

香港疫情大反撲，正面臨嚴重爆發階段。香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港13日新增52例新冠肺炎確診病例，本土病例41例，其中20例感染源不明，累計確診1522例。此外，香港一名捐血者指出，他在5日下午到西九龍捐血站捐血，但12日他確診新冠肺炎，危機重重。

海外網綜合香港東網等媒體報導，香港紅十字會輸血服務中心表示，接到一名捐血者通知，稱他12日確診新冠肺炎，曾於5日下午到西九龍捐血站捐血，輸血服務中心現正跟進相關個案。

香港紅十字會輸血服務中心指出，自3月16日起，所有曾經離港人士，不論任何目的地，須在抵港當日起暫緩捐血28日。而曾與確診個案有密切接觸的人士，也需暫緩捐血28日，該中心還指出，所有捐血站皆須遵行醫療服務處所的防疫措施，市民進入捐血站要戴上口罩，並先量體溫及消毒雙手，站內設施也加強消毒清潔，以確保捐血者及血液安全。

香港近日疫情反彈形勢嚴峻，香港衛生防護中心曾表示，現在是香港出現新冠肺炎疫情以來最嚴重的階段。香港特首林鄭月娥12日在社交平台上發文指出，她和團隊正全力應對，持續採取「張弛有度」策略、提高市民的防疫意識、加強病毒檢測和監察醫院及檢疫設施的能力，這依然是可行方法。