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以牙還牙反制美方 陸宣布對美「1機構4人士」實施制裁

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。取自環球網
大陸外交部發言人華春瑩。取自環球網

針對美國國務院和財政部日前宣布，對一家中國新疆政府機構和4名官員實施制裁，中共外交部發言人華春瑩今天證實，中方也將對美國1機構和4人士實施制裁。

據澎湃新聞報導，華春瑩今天在中共外交部例行記者會指出，美方上述行徑（涉疆政策）嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。針對美方的錯誤行徑，中方決定自即日起對美國國會行政部門中國委員會，以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克，聯邦參議員盧比歐、克魯茲，聯邦眾議員史密斯實施相應制裁。

華春瑩強調，必須指出，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

她還說，中方敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行。中國將根據形勢發展作出進一步反應。

華春瑩 國務院

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