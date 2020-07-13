悼念六四集會被控非法集結 黎智英等13人今出庭

香港文匯網報導，支聯會上月在銅鑼灣維園舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，壹傳媒集團創辦人黎智英當日亦現身。警方經調查後向黎智英、李卓人連同多名支聯會常委等共13人發出傳票，控告煽惑他人參與未經批准集結，須於今（13）日下午到西九龍法院應訊，就該項告發作出答辯。

收到傳票的包括黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓。

連同這宗傳票案，黎目前累計有五宗刑事案件在身，共面對七項控罪。其中一宗指他三年前涉嫌刑恐記者，該案已排期8月19日在西九龍法院開審，他因該案而在保釋期間被禁止離開香港，雖然他一再要求法庭撤銷禁止他離境的保釋條件，但法庭以他有潛逃風險等理由拒絕該要求。