比利時控中國留學生當間諜 中使館怒發這「提醒」回嗆

比利時國家安全局日前發布年度報告，提及中國留學生可能充當「間諜」，中方對此嚴正駁斥，但訊息仍在當地發酵；中國駐比利時使館為此12日發布安全提醒，表示中國公民若遭遇無端指責、惡意中傷等歧視性言行，請向使館反映，並透過法律渠道維護自身權益。

據比利時國家安全部門2019年年報說法，中方軍事研究機構的大學生被派往包括比利時在內的西歐多國，尋求獲得某些軍事發展的重要知識。

中國外交部發言人趙立堅日前回應，指有關報告毫無根據，純屬對中國的惡意抹黑。趙立堅指出：「我們敦促比利時有關方面客觀理性看待中比留學生交流，不要發表不負責任的言論，多做有利於兩國互信與合作的事。」

中國駐比利時使館發言人日前也發表公開信駁斥此事；表示隨意給在比中國留學生扣上「間諜」和「威脅」的帽子，這種為了吸引眼球而不負責任的做法嚴重損害在比中國留學生的聲譽，中國對此表示強烈不滿和堅決反對。

據領事直通車微信公號，中國駐比利時使館提醒在比利時中國公民注意安全，內容指出：「比利時國家安全局無端影射中國留學生及科研人員，當地有關媒體借此進行炒作，嚴重損害了在比中國公民的良好形象和聲譽。中國駐比利時大使館提醒在比中國公民務必注意個人安全，提高防範意識。如遭遇無端指責、惡意中傷等歧視性言行，請向使館反映，並在保障安全的前提下，透過法律管道維護自身權益。」