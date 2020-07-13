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為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

王毅暗示挺川普連任 只是緩兵之計

世界日報 / 社論
大陸國務委員兼外交部長王毅。新華社資料照片
大陸國務委員兼外交部長王毅。新華社資料照片

北京就中美關係重回正軌主動伸出橄欖枝，外交部長王毅9日在中美智庫媒體論壇提出三點建議，希望中美激活所有對話渠道，梳理交往清單，展開防疫合作。由於現在距美國大選僅三個多月，而幾乎所有大型民調都顯示，川普總統支持率落後對手白登，北京在此關鍵時刻釋出願與川普政府全面對話的信號，表達暗挺川普的用意甚濃。但川普似不領情，他10日表示，新冠疫情已嚴重破壞美中關係，他已不考慮與中國談判第二階段經貿協議。

川普對中國的態度一直努力表現強硬，他批評過去數任總統推行與中國接觸和交往政策，讓中國占了美國許多便宜，因此改採對抗政策，包括發動貿易戰、科技戰，為學術和文化交流、人員來往設置障礙，要中國為隱瞞新冠疫情、在香港實施「港區國安法」及鎮壓新疆維吾爾少數民族付出代價。

平心而論，川普看到了美中之間的問題所在，也有心站在維護美國利益的立場去改變它。然而問診容易、開藥方難，姑且不論川普開出的藥方都造成兩敗俱傷，就拿他放棄與美國傳統盟友的聯合陣線，逞匹夫之勇，單打獨鬥對付中國看，就非常不智，後果可想而知。

儘管川普在大小場合都強調，由於他對中國強硬，中方千方百計要讓他不能連任，但據「紐約時報」和彭博新聞等媒體報導，許多中國官員私下表示，權衡輕重後，中方願意川普連任。這是因為：一，川普的對中政策意圖明顯，較易預測；二，川普與中國單打獨鬥，比過去美國聯手盟國與中國打群架，更容易對付；三，川普任內大舉退出各重要國際組織，不再扮世界警察，放棄世界領導地位，騰出空間中國正好可填補。

正因如此，中國最近連番釋出支持川普連任信號，希望與川普政府共同管控危機，為兩國關係止損。事實上，北京十分清楚，川普政府現在的頭等大事就是競選連任，他已被新冠疫情、高失業率和種族矛盾弄得焦頭爛額，自顧不暇，除非北京能拿出新作為，讓川普可稱為「獲得重大勝利」，能為選情加分，否則如只是為對話而對話，川普已毫無興趣。

川普10日在訪問邁阿密行程中，對記者間接回應中方的提議說，與中國的關係因為疫情受到嚴重破壞，不考慮與中國談判第二階段經貿協議了，正反映他此刻對中國的態度。白宮官員上周說，美國近期對中國還會採取新的升高緊張行動。

就在上周，國務院和財政部宣布就新疆自治區違反人權，設維吾爾人「教育訓練營」，制裁中共四位官員，而川普政府宣布外國留學生就讀的美國大學若全部改上網課，學生應離開美國的政策，也被認為主要是針對占外國留學生近四成中國學生。

北京明知川普政府已無心再談判，還主動提出欲全面恢復對話，一方面是暗示，中國仍願把川普政府作為談判對象，要兩國梳理出三份清單，即合作清單、對話清單、管控清單，討論兩國關係長遠的問題；另一方面也是緩兵之計，希望川普政府對中國不再推出針鋒相對政策。

中國這樣做，還有兩個迫在眉睫的原因：一，美國威脅要港幣和美元匯率脫鉤，取消對香港的特殊待遇。若美國真這樣做，接下來美中貿易協議就難以執行，意味美中真正脫鉤的開始。二，川普競選團隊為今年選舉預訂的策略，是火力全開對準中國。中方預料美方還會出招，勢將使已陷入低谷的兩國關係，進入更嚴重的脫鉤和新冷戰狀態。

事實上，川普今年5月3日曾明確表示，若中國受疫情影響不兌現第一階段經貿協議，購買美國產品，他就會終止這項協議；5月13日他又說，(美中)經貿協議墨跡未乾，瘟疫已到，100個經貿協議都抵不上美國的損失；次日他接受福斯新聞網訪問又說，可能「全面切斷」與中國的關係。

可以說，川普對中國的態度很清晰。北京當局一方面聲稱願與美國對話，另一方面聽任外交部「戰狼發言人」罔顧事實，狂懟美國；黨媒天天詆毀醜化川普和美國形象，採取一些與美國的對抗行動，此刻川普政府若仍願與北京坐下來磋商，令人難以想像。

美國國務院11日警告美國公民，中共當局任意執法，可能拘押和禁止其境內美國公民出境等，風險升高，旅居中國的美國公民務必更加小心。這是美方對北京強烈不滿的另一信號，北京不可能看不懂。

川普 北京 疫情

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