港版國安法效應 33%美企考慮轉移資產或業務

港版國安法實施後加劇美中關係緊張，據美國商會調查，在香港的多數美國企業對於大陸在港實施的國家安全法感到擔憂；長期來看，三分之一的受訪美企將考慮轉移資產或業務。

路透報導，美國商會在7月6至9日針對183個會員企業調查，周一公布調查報告，36.6%的受訪企業對香港國安法多少感到擔憂，有51%感到極度擔憂。

逾三分之二的受訪企業比一個月前更加擔心，當時公布港版國安法完整內容，法案也在7月1日回歸紀念日前生效。逾半數受訪者稱，他們感覺在香港居住與工作比較不安全。約半數受訪者表示他們個人考慮離開香港。

這項立法引發美國企業的普遍擔憂。約65%受訪者對「其適用範圍及執法解釋模糊」表示擔憂。約61%受訪者憂心香港司法體系的獨立性。約49%受訪者稱港版國安法對其業務有負面影響。

約半數受訪者對香港的全球金融中心地位和23年前獲允諾的高度自治受侵蝕表示擔憂。約49%受訪者稱港版國安法對其業務有負面影響。

受訪者提及的其他疑慮還包括數據安全性、人才外流、他國政府的報復措施。罪犯遭遣送至大陸的可能性，被46%左右的受訪者視為是「改變形勢的重大因素」。17%受訪者認為不是。