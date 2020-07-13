港版國安法 美制裁手段傳將排除聯繫匯率

美國考慮就北京通過港版國安法祭出制裁，但受牽制。華爾街日報引述專家分析，對香港金融體系採取重大行動的話，恐會傷及美國、西方國家及香港企業和消費者。若對大陸官員祭出更具針對性的制裁，以及對香港製產品採取貿易措施，對於北京將香港納入大陸政治和安全體系，幾乎不造成任何影響。

報導稱，中美雙邊因新冠病毒疫情、貿易、港版國安法、以及中共被控在新疆地區侵犯維吾爾少數民族人權等議題而緊張升高，美國政府昨警告美國公民，在大陸務必要更加小心。此外，華府高層顧問考慮削弱港幣釘住美元的匯率機制，不過這個想法似乎未獲支持。

華府一名高階官員說，至少近期不考慮這方面行動。此外，許多美國經濟官員將不贊成在疫情使得全球經濟陷入低迷之際，祭出新的重大金融制裁措施。路透社報導，大陸國營銀行已在修改應急方案，以因應美國的制裁威脅。

聯繫匯率制度旨在確保貨幣及外匯市場運作順暢。香港自1983年起實施聯繫匯率制度，港幣兌美元存在正常浮動區間：7.75（強方兌換保證）至7.85（弱方兌換保證）。如果港幣匯率觸發強方兌換保證，香港金融管理局會買美元、賣港幣，將港匯穩定在不高於7.75的水平；如果港幣匯率觸發弱方兌換保證，則進行反向操作，將港匯穩定在不低於7.85的水平。

美國政府官員日前在一場白宮會議中商討香港計畫。官員本周將再度集會，並可能宣布制裁或其他措施。美國財政部9日以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁新疆黨委書記陳全國等四名大陸官員。中方外交部表示美方嚴重損害美中關係，並揚言將對「在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人」採取對等措施。