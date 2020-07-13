快訊

開車和家人台東旅遊 前衛生署長葉金川夫妻車禍送醫

寒門農工陳春秀的失竊人生：中國「被冒名頂替上大學」黑幕

港版國安法 美制裁手段傳將排除聯繫匯率

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國考慮就北京通過港版國安法祭出制裁，但受牽制。分析稱，對香港金融體系採取重大行動的話，恐會傷及美國、西方國家及香港企業和消費者。美聯社
美國考慮就北京通過港版國安法祭出制裁，但受牽制。分析稱，對香港金融體系採取重大行動的話，恐會傷及美國、西方國家及香港企業和消費者。美聯社

美國考慮就北京通過港版國安法祭出制裁，但受牽制。華爾街日報引述專家分析，對香港金融體系採取重大行動的話，恐會傷及美國、西方國家及香港企業和消費者。若對大陸官員祭出更具針對性的制裁，以及對香港製產品採取貿易措施，對於北京將香港納入大陸政治和安全體系，幾乎不造成任何影響。

報導稱，中美雙邊因新冠病毒疫情、貿易、港版國安法、以及中共被控在新疆地區侵犯維吾爾少數民族人權等議題而緊張升高，美國政府昨警告美國公民，在大陸務必要更加小心。此外，華府高層顧問考慮削弱港幣釘住美元的匯率機制，不過這個想法似乎未獲支持。

華府一名高階官員說，至少近期不考慮這方面行動。此外，許多美國經濟官員將不贊成在疫情使得全球經濟陷入低迷之際，祭出新的重大金融制裁措施。路透社報導，大陸國營銀行已在修改應急方案，以因應美國的制裁威脅。

聯繫匯率制度旨在確保貨幣及外匯市場運作順暢。香港自1983年起實施聯繫匯率制度，港幣兌美元存在正常浮動區間：7.75（強方兌換保證）至7.85（弱方兌換保證）。如果港幣匯率觸發強方兌換保證，香港金融管理局會買美元、賣港幣，將港匯穩定在不高於7.75的水平；如果港幣匯率觸發弱方兌換保證，則進行反向操作，將港匯穩定在不低於7.85的水平。

美國政府官員日前在一場白宮會議中商討香港計畫。官員本周將再度集會，並可能宣布制裁或其他措施。美國財政部9日以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁新疆黨委書記陳全國等四名大陸官員。中方外交部表示美方嚴重損害美中關係，並揚言將對「在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人」採取對等措施。

香港 港版國安法 北京

延伸閱讀

華爾街日報：美考慮為香港制裁中國 但選項有限

德國總統警告 港區國安法將長期影響歐中關係

反中團體東京大遊行 日人籲台日聯手撐香港

該如何對待你？國安法給德國政府出難題

相關新聞

港民主派初選 58萬人高調投票

為九月立法會選舉，香港民主派一連兩日舉行「三五+初選」。香港民眾高調出門投票，到晚上九時投票結束，共有五十八萬一九六九人...

港版國安法 美制裁手段傳將排除聯繫匯率

美國考慮就北京通過港版國安法祭出制裁，但受牽制。華爾街日報引述專家分析，對香港金融體系採取重大行動的話，恐會傷及美國、西...

港泛民立法會初選 戴耀廷：市民堅持發聲

香港泛民主派過去兩天就9月立法會選舉進行初選，主辦方表示約有61萬人投票；香港大學法律系副教授戴耀廷就此表示，港人不怕港...

陸專家：陸疫情進「清零」狀態 民眾生活可回歸正常

新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏12日表示，對於目前大陸出現的零星境外移入病例，境外移...

英媒：劍橋學院收錢 幫華為「背書」

英國日前決定在5G設備排除華為，「泰晤士報」（The Times）昨天報導，英國劍橋大學耶穌學院曾收取中國政府20萬英鎊（約25.5萬美元）和華為的15.5萬英鎊（約19.8萬美元），並在今年2月發表一份關於全球通訊改革的「白皮書」，為華為背書。

傅瑩：面對美國挑釁 中國應主動出牌

中國外交部長王毅日前喊話盼「美中重回正軌」，隨即遭到美國總統川普「打臉」，引發中國輿論不滿。中國資深外交官傅瑩9日在一場論壇上表示，面對美方的挑釁，中方不應只是被動回應，要考慮主動出牌；她並稱目前的中美關係還不是最低谷，可能再出現新的問題。

被警方帶走一周後 港媒：北京清華教授許章潤已獲釋

據香港電台報導，近年多次公開批評中共的北京清華大學法學院教授許章潤，被公安從北京寓所帶走後一星期，已獲釋回家。據許的朋友...

文革以來首次！中國大陸「清理」學校圖書館

新冠疫情之後，中國的中小學生返回校園，會發現圖書館變了模樣--為了深化習近平推進愛國主義教育和純淨意識形態的要求，一場全國範圍內清理圖書的行動正在進行...

中國載星火箭3度發射失敗 全因少了美國晶片？

「快舟11號」運載火箭10日首飛，因飛行出現異常發射失利，由於這是繼今年長征七號甲遙一運載火箭及長征三號乙運載火箭升空失利後...

環時警告美台為局勢降溫 否則等著「擦槍走火」吧

針對台海情勢，大陸立場強硬的《環球時報》發表題為「為防台海擦槍走火，美台請悠著點」的社評指出，大陸與美台已毫無互信可言，...

大陸洪澇受災人數逾3,300萬 141人死亡失蹤

中國應急管理部指出，截至7月10日14時，今年以來洪澇災害已造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川等27省3,38...

江西水情全面告急 九江江洲呼喚遊子回鄉抗洪

7月以來，受省內持續強降雨和長江上游洪水來襲影響，江西境內河川水位近日全面上漲，多條主要河川陸續報發洪水。目前岌岌可危的...

熱門新聞

安徽茶企3000噸茶葉泡水 老闆失聲痛哭令人鼻酸

拉警報！江西已有4水文站水位突破1998年歷史紀錄

習近平坦承：防汛形勢十分嚴峻 防止民眾返貧

貴州公車墜湖調查公布：司機因房屋被拆不滿犯案

告急！武漢洪災保衛戰 洪峰超過98年水災

馬雲套現高達人民幣430億 罕見大舉減持阿里股票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。