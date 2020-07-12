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英媒：劍橋學院收錢 幫華為「背書」

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
華為被指捐錢給英國劍橋大學耶穌學院。 路透資料照片
華為被指捐錢給英國劍橋大學耶穌學院。 路透資料照片

英國日前決定在5G設備排除華為，「泰晤士報」（The Times）昨天報導，英國劍橋大學耶穌學院曾收取中國政府20萬英鎊（約25.5萬美元）和華為的15.5萬英鎊（約19.8萬美元），並在今年2月發表一份關於全球通訊改革的「白皮書」，為華為背書。

據明報引述泰晤士報報導，耶穌學院的「英中全球問題對話中心」（UK-China Global Issues Dialogue Centre）去年10月舉辦研討會，討論5G領域跨國管理及各國規範標準差異等，其中提到技術行業的「跨國治理」，「需要考慮不同國家所接受的規範標準的差異」，被認為是在為華為「洗白」。

英國情報機構曾多次警告，華為5G設備可能存在安全漏洞，被北京當局利用。

報導稱，該中心承認去年9月接受華為15.5萬英鎊捐款，用於一項為期兩年的研究與創新合作計畫；而該中心2018年9月成立時，還收受中國國務院旗下一個機構20萬英鎊捐款。

此外，耶穌學院另一個中國研究機構「中國中心」（China Centre），每年均向中國國企管理層提供為期兩周的課程，人選由中國國務院國有資產監督管理委員會挑選和評估。運作該中心的慈善信託基金，在2018年11月亦獲中國國務院相關諮詢機構捐贈5.5萬英鎊（約7萬美元）。

不過，耶穌學院強調，華為無法影響或否決報告的研究成果。華為則稱，對於能成為英國世界頂級的學府及其中的研究者的合作夥伴而感到驕傲。

耶穌 英國 國務院

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