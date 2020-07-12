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傅瑩：面對美國挑釁 中國應主動出牌

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
傅瑩認為中美關係「可能還不是最低谷」。圖為2018年4月14日，傅瑩在費城舉行的賓大沃頓中美峰會開幕式上致辭。 新華社
傅瑩認為中美關係「可能還不是最低谷」。圖為2018年4月14日，傅瑩在費城舉行的賓大沃頓中美峰會開幕式上致辭。 新華社

中國外交部長王毅日前喊話盼「美中重回正軌」，隨即遭到美國總統川普「打臉」，引發中國輿論不滿。中國資深外交官傅瑩9日在一場論壇上表示，面對美方的挑釁，中方不應只是被動回應，要考慮主動出牌；她並稱目前的中美關係還不是最低谷，可能再出現新的問題。

王毅9日呼籲美國開放對話管道，讓中美關係回到正軌，被外媒解讀為向美國遞出橄欖枝。不過，川普10日表示，對美中第二階段經貿協議，「我現在不考慮了」，因為「與中國的關係已受到嚴重破壞」。川普的談話引發中國媒體與輿論不滿，要求目前大都只是被動回應美方批評的中國「硬起來」。

對於當前的中美關係，前外交部前部長傅瑩9日在北京參加「中美智庫媒體視頻論壇」時表示，中美關係確實進入建交以來一個十分困難的時刻，有人說是「至暗時刻」，但她認為，可能還不是最低谷，「至少在大選前，中美關係再出現新的問題的可能性還是高度存在的」。

傅瑩表示，美國對華態度的演變趨勢有來自兩個方向的推動力，一股力量以華盛頓右翼和鷹派為主導，不考慮後果的把中美關係持續推向對抗、「脫鉤」，若聽任這股力量發展，中美關係進入惡性競爭的軌道恐難以避免。另一股力量相對理性，不主張放棄「有限接觸」，督促中方修正自己，但這可能造成美方未來會持續提高要價，將經貿、科技領域的「合規」壓力外溢到政治和安全領域。

對中方來講，中美關係比較好的前景是形成「競合」關係，但美國官方對此意願比較弱。鑑此，她提出四項建議。

第一，中方不應僅是對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌，關鍵在通過對話和談判，加深對彼此的理解，對不可調和的利益分歧，做出必要的管控。第二是中國要讓防衛政策和目標更加透明，使各方切實了解中國軍事安全的主張和底線，避免發生誤判。

第三，面對後疫情時期的世界，中國需要盡可能協助各國解決問題，多做「加法」，多「賦能」。第四是增強中國的國際形象，有時聽到一些批評或說法容易憤怒，容易生氣，容易著急，其實這個很大程度上還是因為對方對中國的不了解。

另據美國之音報導，美國農業部10日公布的數據顯示，中國已向美國訂購了兩筆合同合計136.5指針的玉米，創下25年以來最大單日購買量。此外，中國還訂購了13枚美國硬紅冬麥和19枚美國硬紅春麥。

在今年1月美中重新簽署的第一階段貿易協議中，中國承諾要在未來兩年購買價值800億美元的美國農產品。

川普 外交部

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