快訊

紐時：中伊將簽經濟協議 恐成美中關係新引爆點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被警方帶走一周後 港媒：北京清華教授許章潤已獲釋

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
近年多次公開批評中共的北京清華大學法學院教授許章潤。取自立場新聞
近年多次公開批評中共的北京清華大學法學院教授許章潤。取自立場新聞

據香港電台報導，近年多次公開批評中共北京清華大學法學院教授許章潤，被公安從北京寓所帶走後一星期，已獲釋回家。據許的朋友透露，許章潤正在家中休息，情況安好。

報導指出，許章潤的朋友上星期一向香港電台透露，事發時有十多輛警車駛至許章潤居住的別墅外，20多人其後進入寓所帶走他。

許章潤太太收到警方電話，指其丈夫因涉嫌在四川嫖娼被帶走。

許章潤太太於星期二接獲公安通知，指其丈夫可在周日回家。她和丈夫的學生商量後，決定待許章潤獲釋後才公布其他消息，盡可能減少對許的麻煩，並確保丈夫順利回家。

報導指，今年58歲的許章潤在2018年發表文章，批評中共總書記習近平取消國家主席任期制度後，被北京清華大學暫停教學和學術工作。今年5月許發表文章，分析中共在新冠疫情下暴露的問題，呼籲改革制度。

北京 中共 公安

延伸閱讀

北京連續6天無新增病例 昨日11例治癒出院

北京新發地市場牛羊肉大廳續封 其他區域已恢復

官民生死博弈 許章潤被捕彰顯的圖景

許章潤被捕 陸委會：中共應尊重言論自由、勿政治迫害

相關新聞

被警方帶走一周後 港媒：北京清華教授許章潤已獲釋

據香港電台報導，近年多次公開批評中共的北京清華大學法學院教授許章潤，被公安從北京寓所帶走後一星期，已獲釋回家。據許的朋友...

文革以來首次！中國大陸「清理」學校圖書館

新冠疫情之後，中國的中小學生返回校園，會發現圖書館變了模樣--為了深化習近平推進愛國主義教育和純淨意識形態的要求，一場全國範圍內清理圖書的行動正在進行...

中國載星火箭3度發射失敗 全因少了美國晶片？

「快舟11號」運載火箭10日首飛，因飛行出現異常發射失利，由於這是繼今年長征七號甲遙一運載火箭及長征三號乙運載火箭升空失利後...

環時警告美台為局勢降溫 否則等著「擦槍走火」吧

針對台海情勢，大陸立場強硬的《環球時報》發表題為「為防台海擦槍走火，美台請悠著點」的社評指出，大陸與美台已毫無互信可言，...

大陸洪澇受災人數逾3,300萬 141人死亡失蹤

中國應急管理部指出，截至7月10日14時，今年以來洪澇災害已造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川等27省3,38...

江西水情全面告急 九江江洲呼喚遊子回鄉抗洪

7月以來，受省內持續強降雨和長江上游洪水來襲影響，江西境內河川水位近日全面上漲，多條主要河川陸續報發洪水。目前岌岌可危的...

雙城論壇22日登場 採視訊方式舉辦

終於敲定了。「2020台北上海城市論壇」雙方經過多次溝通後，決定於7月22日舉辦，但考量現階段的疫情與檢疫限制，今年論壇...

國台辦、上海市台辦 挺雙城論壇續辦

上海台北雙城論壇定廿二日以視訊方式舉行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，多年來，上海和台北在城市建設和治理方面開展交流合...

不應兩岸一家仇 柯文哲續辦雙城論壇

今年有新冠肺炎疫情，但台北上海雙城論壇仍決定在七月廿二日以視訊方式舉辦。台北市長柯文哲昨被問媒體問，堅持兩岸交流，是在嘗...

張文宏：中國疫情已結束 疫苗是為未來而造

中國的新型冠狀病毒疫情近日來多為零星病例，似有趨緩跡象。因疫情成為網紅的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天直言，事實上中國的疫情已經結束，現在生產的所有藥物和疫苗都是為未來而造。

記者直擊北京街頭人人戴口罩 CNN主播看呆

新型冠狀病毒疫情蔓延全球，中國幾乎「每人一罩」防疫的景象，仍被許多外國人視為「奇景」。CNN記者日前直擊北京防疫，下了「在中國，戴口罩已經是社會責任感、常識，不像在美國，口罩是一件政治化的事情」結論，讓連線的美國女主播數度搖頭並瞪大眼睛難以置信。

回應柯文哲 國台辦：兩岸都市沿正確軌道合作有利民眾

據新華社報導，中共國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，經上海與台北兩市有關方面商定，「2020上海台北都市論壇」將於7月22日...

熱門新聞

驚！東莞海灘驚現大量豬腳 多部門展開調查

鄱陽湖將爆發大洪水 江西防汛應急調升至最高級

夫殺妻後跳樓屋成凶宅 法拍價近千萬仍吸引2萬人看房

中國載星火箭3度發射失敗 全因少了美國晶片？

閻麗夢指控北京隱暪疫情 港大回應：與事實不相符

文革以來首次！中國大陸「清理」學校圖書館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。