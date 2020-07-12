聽新聞
test
0:00 / 0:00
被警方帶走一周後 港媒：北京清華教授許章潤已獲釋
據香港電台報導，近年多次公開批評中共的北京清華大學法學院教授許章潤，被公安從北京寓所帶走後一星期，已獲釋回家。據許的朋友透露，許章潤正在家中休息，情況安好。
報導指出，許章潤的朋友上星期一向香港電台透露，事發時有十多輛警車駛至許章潤居住的別墅外，20多人其後進入寓所帶走他。
許章潤太太收到警方電話，指其丈夫因涉嫌在四川嫖娼被帶走。
許章潤太太於星期二接獲公安通知，指其丈夫可在周日回家。她和丈夫的學生商量後，決定待許章潤獲釋後才公布其他消息，盡可能減少對許的麻煩，並確保丈夫順利回家。
報導指，今年58歲的許章潤在2018年發表文章，批評中共總書記習近平取消國家主席任期制度後，被北京清華大學暫停教學和學術工作。今年5月許發表文章，分析中共在新冠疫情下暴露的問題，呼籲改革制度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言