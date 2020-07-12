被警方帶走一周後 港媒：北京清華教授許章潤已獲釋

據香港電台報導，近年多次公開批評中共的北京清華大學法學院教授許章潤，被公安從北京寓所帶走後一星期，已獲釋回家。據許的朋友透露，許章潤正在家中休息，情況安好。

報導指出，許章潤的朋友上星期一向香港電台透露，事發時有十多輛警車駛至許章潤居住的別墅外，20多人其後進入寓所帶走他。

許章潤太太收到警方電話，指其丈夫因涉嫌在四川嫖娼被帶走。

許章潤太太於星期二接獲公安通知，指其丈夫可在周日回家。她和丈夫的學生商量後，決定待許章潤獲釋後才公布其他消息，盡可能減少對許的麻煩，並確保丈夫順利回家。

報導指，今年58歲的許章潤在2018年發表文章，批評中共總書記習近平取消國家主席任期制度後，被北京清華大學暫停教學和學術工作。今年5月許發表文章，分析中共在新冠疫情下暴露的問題，呼籲改革制度。