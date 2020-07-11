快訊

畢書盡宣布當爸 感性喊「女兒長得很像我」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國載星火箭3度發射失敗 全因少了美國晶片？

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
「快舟11號」運載火箭10日首飛失敗，詳細原因仍待調查。圖／影片截圖 區煦俐
「快舟11號」運載火箭10日首飛失敗，詳細原因仍待調查。圖／影片截圖 區煦俐

「快舟11號」運載火箭10日首飛，因飛行出現異常發射失利，由於這是繼今年長征七號甲遙一運載火箭及長征三號乙運載火箭升空失利後，中國火箭第三次未完成發射任務，有媒體及網民質疑失利原因是美國加強對中國的晶片出口管制造成。不過也有專家認為並無直接關連。

香港01報導，在「快舟11號」之前，中國火箭今年還有兩次發射失利，分別是3月16日長征七號甲遙一運載火箭及4月9日的長征三號乙運載火箭，地點分別在文昌航天發射場及四川省西昌衛星發射中心。

綜合報導，3月16日晚，長征七號改中型運載火箭發射升空後，因在飛行過程出現異常，發射任務失敗。4月9日晚，長征三號乙運載火箭發射印度尼西亞PALAPA-N1衛星，上升後不到50秒就爆炸墜落；官媒後來報導稱，長征三號是因為臨射前測試過程中發現產品技術問題，使發射任務推遲。

中國火箭今年已第三度發射失利，引發網民關注，網絡上再度傳出中國火箭今年發射「連三敗」的原因，是中美貿易戰後，美國加強管制對中國出口晶片，影響了中國火箭技術的發展，才使得發射失利情形多次出現。

專家：不至於沒美晶片就飛不了

美國晶片真的對中國火箭發射成功率有這麼大影響嗎？澎湃新聞引述航空製造網專家稱，在火箭軌道計算計算機和姿態控制系統中，確實需要大量處理器和傳感器晶片，但並沒有到「沒有美國晶片，全球火箭都飛不了」的地步。而發射失利的原因也可能來自材料、燃料和發動機。

不過報導也指出，火箭發射任務失利也提醒中國的航天人，應分析失利原因，採取切實可行的措施，才能繼續再戰。

火箭

延伸閱讀

美中關係緊繃 傳美國將發表攸關南海聲明

談科技戰受益…聯發科小心翼翼

聯發科營收 衝近四年高點

中國快舟11號運載火箭首飛失敗

相關新聞

環時警告美台為局勢降溫 否則等著「擦槍走火」吧

針對台海情勢，大陸立場強硬的《環球時報》發表題為「為防台海擦槍走火，美台請悠著點」的社評指出，大陸與美台已毫無互信可言，...

高聳水馬包圍下 港國安公署掛牌

根據港版國安法設立的北京駐港國安公署，昨天上午在香港掛牌。香港特首林鄭月娥稱香港國安委會盡快設立協調機制，港府有關機構會...

大陸洪澇受災人數逾3,300萬 141人死亡失蹤

中國應急管理部指出，截至7月10日14時，今年以來洪澇災害已造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川等27省3,38...

我駐港辦 仍辦台港畢業生徵才

儘管在港版國安法的陰影之下，台港關係變數重重，且香港疫情進入第三波，我駐香港機構台北經濟文化辦事處堅持舉辦「就業徵才會」，協助香港留台及台灣留港畢業生求職，並首度改以網路方式辦理。

中國載星火箭3度發射失敗 全因少了美國晶片？

「快舟11號」運載火箭10日首飛，因飛行出現異常發射失利，由於這是繼今年長征七號甲遙一運載火箭及長征三號乙運載火箭升空失利後...

江西水情全面告急 九江江洲呼喚遊子回鄉抗洪

7月以來，受省內持續強降雨和長江上游洪水來襲影響，江西境內河川水位近日全面上漲，多條主要河川陸續報發洪水。目前岌岌可危的...

雙城論壇22日登場 採視訊方式舉辦

終於敲定了。「2020台北上海城市論壇」雙方經過多次溝通後，決定於7月22日舉辦，但考量現階段的疫情與檢疫限制，今年論壇...

國台辦、上海市台辦 挺雙城論壇續辦

上海台北雙城論壇定廿二日以視訊方式舉行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，多年來，上海和台北在城市建設和治理方面開展交流合...

不應兩岸一家仇 柯文哲續辦雙城論壇

今年有新冠肺炎疫情，但台北上海雙城論壇仍決定在七月廿二日以視訊方式舉辦。台北市長柯文哲昨被問媒體問，堅持兩岸交流，是在嘗...

張文宏：中國疫情已結束 疫苗是為未來而造

中國的新型冠狀病毒疫情近日來多為零星病例，似有趨緩跡象。因疫情成為網紅的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天直言，事實上中國的疫情已經結束，現在生產的所有藥物和疫苗都是為未來而造。

記者直擊北京街頭人人戴口罩 CNN主播看呆

新型冠狀病毒疫情蔓延全球，中國幾乎「每人一罩」防疫的景象，仍被許多外國人視為「奇景」。CNN記者日前直擊北京防疫，下了「在中國，戴口罩已經是社會責任感、常識，不像在美國，口罩是一件政治化的事情」結論，讓連線的美國女主播數度搖頭並瞪大眼睛難以置信。

回應柯文哲 國台辦：兩岸都市沿正確軌道合作有利民眾

據新華社報導，中共國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，經上海與台北兩市有關方面商定，「2020上海台北都市論壇」將於7月22日...

熱門新聞

演活春宮！香港情侶計程車愛撫 影片瘋傳男方疑似上市高層

大陸海關從進口冷凍南美白蝦外包裝檢出新冠病毒

陸委會官網明列 被港版國安法「消失」的高風險族群

準教師自稱「蘿莉控」為接近小女生教書 機關否決其教師資格

做最壞準備 傳中國國有銀行研擬美元斷供對策

環時警告美台為局勢降溫 否則等著「擦槍走火」吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。