中國載星火箭3度發射失敗 全因少了美國晶片？

「快舟11號」運載火箭10日首飛，因飛行出現異常發射失利，由於這是繼今年長征七號甲遙一運載火箭及長征三號乙運載火箭升空失利後，中國火箭第三次未完成發射任務，有媒體及網民質疑失利原因是美國加強對中國的晶片出口管制造成。不過也有專家認為並無直接關連。

香港01報導，在「快舟11號」之前，中國火箭今年還有兩次發射失利，分別是3月16日長征七號甲遙一運載火箭及4月9日的長征三號乙運載火箭，地點分別在文昌航天發射場及四川省西昌衛星發射中心。

綜合報導，3月16日晚，長征七號改中型運載火箭發射升空後，因在飛行過程出現異常，發射任務失敗。4月9日晚，長征三號乙運載火箭發射印度尼西亞PALAPA-N1衛星，上升後不到50秒就爆炸墜落；官媒後來報導稱，長征三號是因為臨射前測試過程中發現產品技術問題，使發射任務推遲。

中國火箭今年已第三度發射失利，引發網民關注，網絡上再度傳出中國火箭今年發射「連三敗」的原因，是中美貿易戰後，美國加強管制對中國出口晶片，影響了中國火箭技術的發展，才使得發射失利情形多次出現。

專家：不至於沒美晶片就飛不了

美國晶片真的對中國火箭發射成功率有這麼大影響嗎？澎湃新聞引述航空製造網專家稱，在火箭軌道計算計算機和姿態控制系統中，確實需要大量處理器和傳感器晶片，但並沒有到「沒有美國晶片，全球火箭都飛不了」的地步。而發射失利的原因也可能來自材料、燃料和發動機。

不過報導也指出，火箭發射任務失利也提醒中國的航天人，應分析失利原因，採取切實可行的措施，才能繼續再戰。