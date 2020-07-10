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因應港版國安法 陸委會官網設專區 國人赴港澳可填資料

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫

港版國安法已生效，陸委會今日表示，陸委會於官網設立因應港版國安法專區，並表示國人如赴港澳，請至官網「為民服務」項下「國人赴港澳動態登錄」系統填載基本資訊。

據陸委會發布的新聞稿，陸委會表示，日前港版國安法及該法第43條實施細則生效施行，其罪行定義模糊，規制對象及範圍無遠弗屆，不分國籍及地域，嚴重威脅國際及在港人士人身自由及安全，引發國際社會高度關切。

為此，陸委會在官網設立因應港版國安法專區，說明政府立場及可能風險，提醒國人欲轉機或赴香港旅遊、就學、就業、經商前，「停」、「看」、「聽」並提高警覺。

陸委會表示，政府將密切關注香港情勢發展，進行風險評估，適時向國人揭露相關資訊，並強化駐館急難救助機制及應處配套措施。國人如赴港澳，請至本會官網「為民服務」項下「國人赴港澳動態登錄」系統填載基本資訊（https://www.mac.gov.tw/cp.aspx?n=DB5CA7E8ABA7E5DC）。

陸委會說，國人赴港澳如遭遇緊急問題，可撥打本會香港辦事處或澳門辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助電話：香港（852-61439012）、澳門（853-66872557），辦事處將提供國人相關協助。

港版國安法 陸委會 香港

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