張文宏：中國疫情已結束 疫苗是為未來而造

中國的新型冠狀病毒疫情近日來多為零星病例，似有趨緩跡象。因疫情成為網紅的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天直言，事實上中國的疫情已經結束，現在生產的所有藥物和疫苗都是為未來而造。

封面新聞報導，同時具備新冠疫情上海醫療救治專家組組長、上海市人大代表等身分的張文宏，昨天在2020世界人工智能大會上談及AI與疫情時表示，人工智能迅速跟上疫苗的靶位預測，序列檢測速度的跟進，藥物標靶的發現，但中國控制新冠疫情靠的是傳統智慧和城市管理，「事實上中國的疫情已經結束，我們現在造的所有藥物和疫苗都是為未來而造。」

「從疫情開始到現在，我感覺它（人工智能）僅僅是一個起點。」報導說，張文宏雖給人工智能「潑了冷水」，也肯定了人工智能在疫情中的表現，他表示，「這次我們社區關閉以後，後面有大量的事情需要人工智能去做的，中國做到了，整個城市關閉以後，怎麼運行、怎麼生活、怎麼醫療，怎麼維持一個月到兩個月的時間，人工智能幫助政府做到了。」

張文宏說，「從這次『戰爭』（抗擊新冠疫情）開始以後，我們就意識到，將來應該是人工智能具有非常大的物質調配能力。我們上海的防疫部隊在到武漢的一開始，其實希望所有的人工智能遍布全國，知道我們缺什麼，知道那裡有什麼，迅速地進行調配，從口罩、防護服，包括呼吸機，我們最希望的是一到病房，所有的東西都已經在那裡了。」

張文宏建議，疫情後可反思如何利用人工智能技術加快疾病預警速度，他非常期盼線上和線下的結合。」

2020世界人工智能大會雲端峰會於7月9日至11日在上海召開，本屆大會以「智聯世界共同家園」為主題，集聚全球科學家和企業家以及相關政府領導人對話。