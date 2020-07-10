記者直擊北京街頭人人戴口罩 CNN主播看呆

新型冠狀病毒疫情蔓延全球，中國幾乎「每人一罩」防疫的景象，仍被許多外國人視為「奇景」。CNN記者日前直擊北京防疫，下了「在中國，戴口罩已經是社會責任感、常識，不像在美國，口罩是一件政治化的事情」結論，讓連線的美國女主播數度搖頭並瞪大眼睛難以置信。

北京日報報導，8日，CNN發布了一條題為「駐京記者對美口罩立場感到驚訝」的新聞視頻。視頻中，記者戴維、卡爾弗（David Culver）向主持人介紹說，在中國，戴口罩已經是一種「社會責任感」，與美國將口罩政治化形成了鮮明的對比。

「與美國部分地區對口罩的政治性抵抗相對比，我認為有必要給你們看看（中國人）在態度上驚人的不同。」卡爾弗接著展示某個工作日的早高峰在北京拍攝的視頻，吃驚地說：「看我的右邊、左邊、後面，甚至是前面，每一個人都戴著口罩！」他還說：「最近，街上很少見到別人的笑容，如果你看見了，甚至會覺得不安，因為顯然這意味著他沒有戴口罩。」

隨後，卡爾弗全方位展示了中國人戴口罩的情況。無論是在飛機上，還是騎電動車，乘坐地鐵時，所有人都戴著口罩，「不像美國，在這裡，口罩並不是一件政治化的事情。」

卡爾弗並採訪了一名北京市民，問她：「你覺得戴口罩是一件有爭議的事情嗎？」這名女子回答：「沒有，這真的只是常識。」

卡爾弗並介紹中國的眾多防疫措施，包括「大量的核酸檢測是常規操作」，「接觸者追非常嚴格」，「打車時司機和乘客要互相出示健康碼」。進商場要先測體溫，再出示健康碼，在外就餐，可使用手機下單避免接觸，戴口罩取餐，卡爾弗還細心地發現，顧客吃完飯後，會馬上再把口罩戴上。

卡爾弗向主持人介紹，「如果在電梯裡遇到有人忘記戴口罩，他們會馬上意識到，並且感到非常尷尬。他們會嘗試用手或者衣物遮住口部，或是轉向面對牆壁不面向你呼吸。有些情況下他們甚至會出於禮貌，直接離開電梯。」

報導說，聽到這些的女主播，一邊瞪大了眼睛，一邊搖頭，似乎是覺得難以置信。

長安街知事報導說，這不是卡爾弗第一次對中國的防疫措施感到驚嘆。上個月末，CNN就發布了卡爾弗在北京金融街街道檢測點，題為「這或許就是北京快速應對疫情的『祕密』」報導。卡爾弗在視頻中，稱讚了檢測點的效率和秩序。

報導指出，連日來，美國新冠肺炎確診病例已突破300萬大關，但美國內仍在為戴不戴口罩爭論不休。