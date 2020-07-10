美國制裁大陸涉新疆事務官員 北京：將採取對等措施

美國昨日宣布制裁4名大陸官員與新疆公安局，對此大陸外交部發言人趙立堅10日表示，美國的行徑嚴重干涉中國內政，陸方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施，但他並未細談北京的反制措施為何。

美國財政部昨日發布聲明，表示將制裁4名大陸官員及新疆公安局，其中包括新疆黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區政府副主席王明山，以及現任新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍。

大陸外交部今日舉行例行記者會，趙立堅對此說，美方上述行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係。陸方對此予以堅決反對，強烈譴責。針對美方錯誤行徑，陸方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施。

趙立堅表示，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。大陸政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

趙立堅說，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止任何干涉中國內政，損害陸方利益的言行。如果美方執意妄為，陸方必將堅決回擊。至於陸方將於何時正式宣布對美的對等反制措施？趙立堅表示，「有關的細節你很快就會知道」。