快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國制裁大陸涉新疆事務官員 北京：將採取對等措施

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（路透）
大陸外交部發言人趙立堅。（路透）

美國昨日宣布制裁4名大陸官員與新疆公安局，對此大陸外交部發言人趙立堅10日表示，美國的行徑嚴重干涉中國內政，陸方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施，但他並未細談北京的反制措施為何。

美國財政部昨日發布聲明，表示將制裁4名大陸官員及新疆公安局，其中包括新疆黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區政府副主席王明山，以及現任新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍。

大陸外交部今日舉行例行記者會，趙立堅對此說，美方上述行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係。陸方對此予以堅決反對，強烈譴責。針對美方錯誤行徑，陸方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施。

趙立堅表示，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。大陸政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

趙立堅說，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止任何干涉中國內政，損害陸方利益的言行。如果美方執意妄為，陸方必將堅決回擊。至於陸方將於何時正式宣布對美的對等反制措施？趙立堅表示，「有關的細節你很快就會知道」。

新疆 公安 外交部

延伸閱讀

美制裁陳全國等4新疆高官 中國：對等措施回擊

港版國安法生效 學者：香港反對派將因此走向弱勢

中放話提告「反華」智庫？ 趙立堅：若屬實 不意外

美國開鍘的中國最大官：新疆「再教育營一把手」陳全國...遭華府制裁

相關新聞

高聳水馬包圍下 港國安公署掛牌

根據港版國安法設立的北京駐港國安公署，昨天上午在香港掛牌。香港特首林鄭月娥稱香港國安委會盡快設立協調機制，港府有關機構會...

我駐港辦 仍辦台港畢業生徵才

儘管在港版國安法的陰影之下，台港關係變數重重，且香港疫情進入第三波，我駐香港機構台北經濟文化辦事處堅持舉辦「就業徵才會」，協助香港留台及台灣留港畢業生求職，並首度改以網路方式辦理。

美國制裁大陸涉新疆事務官員 北京：將採取對等措施

美國昨日宣布制裁4名大陸官員與新疆公安局，對此大陸外交部發言人趙立堅10日表示，美國的行徑嚴重干涉中國內政，陸方決定對在...

做最壞準備 傳中國國有銀行研擬美元斷供對策

避免中美貿易戰加劇或美國通過立法，制裁為實施港區國安法的官員提供服務的銀行，外媒報導，中國的國有銀行正在修改應變計畫，考...

大陸抽砂船猖狂盜砂500噸 船長、船員全遭起訴

大陸籍「海航5679號」抽砂船上月初出沒澎湖西南方「台灣淺堆」海域，盜抽我方經濟海域海砂，盜砂量破500公噸，遭海巡艦艇...

港版國安法生效 學者：香港反對派將因此走向弱勢

港版國安法已生效，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳近日表示，香港形成由北京、港府及建制派聯手組成的「鐵三角」管治香港局面。...

5男2女涉嫌協助罪犯 遭港警逮捕

香港警方10日表示，港警前一日拘捕5男2女，原因是因其涉嫌協助於7月1日示威活動中襲擊警務人員的罪犯逃離香港，並稱不排除...

中美如何重返正軌？王毅列這3清單

中美關係因新冠肺炎疫情、港區國安法和新疆問題陷入冰點之際，中國外交部長王毅9日向中美智庫媒體視訊論壇致辭時表示，中國從沒侵略擴張基因，也不可能變成另一個美國。有關中國道路的成功將對西方造成衝擊和威脅的說法，不是事實。他並就推動中美關係重回正軌提三項建議。

回應龐培歐 趙立堅：聽累了、「謊言千遍仍謊言」

針對美國國務卿龐培歐8日受訪時，對中國政治制度、疫情應對等多所指責，中國外交部發言人趙立堅回應稱，「事實不容捏造，謊言重複一千遍也還是謊言。我們奉勸這位美國政客糾正錯誤，停止散播『政治病毒』，以免徹底淪為國際社會的笑柄。」

僅距96公里！揭美軍機連3天逼近廣東偵察

BBC報導，中美兩國在貿易、外交、科技等方面不斷擴大的對抗中，傳出「美國軍機連續三天靠近廣東沿岸偵察」 ，最靠近時距離不足百公里。這一消息出自中國研究機構北京大學海洋戰略研究中心（SCSPI，South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）英文推特。

中放話提告「反華」智庫？ 趙立堅：若屬實 不意外

環球時報引述消息人士稱，中國方面正考慮對發表有關新疆維吾爾族處境研究的德國學者曾德恩等人提告，中國外交部發言人趙立堅9日說，「如果屬實，並不意外」。

陸公安部月內四調整 劉釗任副部長 免聶福如部長助理

大陸國務院10日任命安部政治部主任劉釗為公安部副部長；免去聶福如的公安部部長助理職務。

熱門新聞

戶外宵夜突然「怒髮沖冠」好新奇？ 網友警告：快躲！

湖北河川潰堤共軍徒手搶救 重現98年搶險景象

蓬佩奧質疑北京信譽 中國外交部：聽得都累了

許章潤被捕 陸委會：中共應尊重言論自由、勿政治迫害

兩岸鬧僵 我駐港辦2年來沒代表

曾電視認罪 瑞典籍人權工作者達林：港國安法會讓「港版709」發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。