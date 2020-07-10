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大陸抽砂船猖狂盜砂500噸 船長、船員全遭起訴

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導
大陸籍「海航5679號」上月初涉嫌盜抽台灣淺灘海域海砂，橋頭地檢署近日依中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，起訴肖姓船長及9名船員。記者賴郁薇／翻攝
大陸籍「海航5679號」上月初涉嫌盜抽台灣淺灘海域海砂，橋頭地檢署近日依中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，起訴肖姓船長及9名船員。記者賴郁薇／翻攝

大陸籍「海航5679號」抽砂船上月初出沒澎湖西南方「台灣淺堆」海域，盜抽我方經濟海域海砂，盜砂量破500公噸，遭海巡艦艇包抄人贓俱獲。橋頭地檢署認定，肖船長及9名船員違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，近日依法起訴10人，並沒收作案抽砂船。

據調查，「海航5679號」抽砂船6月2日從福建省龍海市漳州港出發，在肖姓船長（42歲）指揮下，航行駛往澎湖七美西南方台灣淺堆海域，無視該海域屬於我方專屬經濟海域及大陸礁層，下令船員在船舶中控室操控船舶兩側抽砂管，深入海底抽取海砂，再儲存甲板闢建的儲砂槽內。

空勤總隊直升機察覺有20多艘抽砂船出沒該海域，由海巡署出動艦艇追緝，結果逮獲「海航5679號」正在盜抽海砂。執法人員強勢驅離其他抽砂船隻後，登船檢查「海航5679號」，發現非法盜抽海砂量多達500公噸，人贓俱獲，肖姓船長連同張姓、葛姓、董姓、鄢姓等9名船員全遭押返高雄興達港；盜採的海砂全回填台灣淺灘海域。

橋頭地檢署近日偵結，認定肖姓船長及9名船員涉嫌犯中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條，依法起訴，並宣告沒收作案抽砂船，預防並遏止犯罪。

台灣淺堆是澎湖最大傳統漁場，也是澎湖小管、土魠魚主要產卵場及棲息地；近來因大陸抽砂船在澎湖重要海場大量盜抽海砂，海底砂石及地形異動頻繁，海洋環境及自然生態受嚴重破壞。

澎湖 海巡署

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