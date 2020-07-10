中國快舟11號運載火箭首飛失敗
陸媒報導，中國快舟11號運載火箭今天中午進行首次飛行任務，但火箭發射升空後飛行出現異常，發射任務宣告失敗，其搭載的兩顆衛星也隨之報銷。
快舟11號是中國目前運載能力最強、起飛重量最大、箭體直徑最大的新型固體運載火箭。火箭直徑達2.2公尺，起飛重量達78噸，近地軌道最大運載能力1.5噸，700公里太陽同步軌道運載能力達1噸。
央視新聞報導，今天中午12時17分，中國在酒泉衛星發射中心組織實施快舟11號運載火箭首次飛行任務，火箭飛行出現異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。
綜合陸媒報導，今天發射的快舟11號搭載中國短影音網路平台嗶哩嗶哩（簡稱B站）衛星和微厘空間一號試驗衛星S2星。
據報導，快舟11號運載火箭是由中國航太科工集團研製的全固體燃料運載火箭，原計劃於2017年首飛，但研製過程曾發生發動機爆炸事故，發射任務延至今天進行。
快舟11號被設計可採用車載移動方式發射，以滿足衛星商業化、高密度、快速發射的需求，而且與民間企業共同研發，力求降低成本爭取商業市場。
報導稱，在國際商業發射市場，小型運載火箭發射報價一般為每公斤2.5萬至4萬美元，快舟11號報價不到1萬美元，且只需準備一週即可發射，極具競爭力。
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