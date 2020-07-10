中放話提告「反華」智庫？ 趙立堅：若屬實 不意外

環球時報引述消息人士稱，中國方面正考慮對發表有關新疆維吾爾族處境研究的德國學者曾德恩等人提告，中國外交部發言人趙立堅9日說，「如果屬實，並不意外」。

環球時報日前報導，消息人士稱，中方有關部門正考慮提告「一貫炮製涉華謊言」的曾德恩（Adrian Zenz，中文自訂名，常見譯名為鄭國恩）和澳洲戰略政策研究所（ASPI）等學者和智庫，追究其造謠誹謗的法律責任。

趙立堅在9日的外交部例行記者會上被要求證實此報導時說，任何惡意誹謗行為都應受到譴責和追究，「這是常識」。

他又說，曾德恩和澳洲戰略政策研究所發表的有關涉中言論，「早已在事實和真相面前被無情打臉，被證明是謊言和虛假資訊」。

趙立堅說，「環球時報有關的報導，如果屬實，我對此並不感到意外」，並指這些研究者和智庫背後另有操盤手。

曾德恩現任華盛頓共產主義受害者紀念基金會高級研究員。根據公開報導，曾德恩近年發表的研究包括：揭露新疆「再教育營」的存在；中國政府對超生的新疆婦女強制絕育並盡可能壓低維族的生育率；中國官方強行拆散新疆穆斯林兒童與原生家人，改變他們的信仰及語言等。

自由亞洲電台8日訪問曾德恩，他表示已經看到中方計畫提告他的消息，指這是當局試圖讓他噤聲的手段之一。

當時曾德恩說：「我最近揭露的情況顯然讓某些人有點慌了。如果中國政府真的起訴（告）我，這反而可能會提升國際社會對維吾爾人的關注，這是件好事。」但他認為，這更像是個當局不會付諸實行的言語威脅。

中國外交部2日發布「關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相」，其中特別點名曾德恩，稱他為「極右原教旨主義基督徒」，並引用美國網站「灰色地帶」，指控曾德恩受雇於美國政府成立的極右翼組織。