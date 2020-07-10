僅距96公里！揭美軍機連3天逼近廣東偵察

BBC報導，中美兩國在貿易、外交、科技等方面不斷擴大的對抗中，傳出「美國軍機連續三天靠近廣東沿岸偵察」 ，最靠近時距離不足百公里。這一消息出自中國研究機構北京大學海洋戰略研究中心（SCSPI，South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）英文推特。

據報導，該研究中心在推特上公布的衛星照片顯示，7月8日，美國海軍的EP-3E偵察機曾經靠近廣東沿岸，最近的時候大約為52海里（約96公里）。

該研究中心的推特圖片還顯示，美軍偵察機分別於7月6日、7日靠近廣東偵察，8日的距離是最近的。

中國多個媒體也有發出相關報導，香港大公報指出，美國軍機連續三日廣東沿岸偵察，中方堅決反對。而中共黨報環球時報英文報導則引述中國軍事評論人士稱，美國的偵察機可以捕捉到電磁信號，其中包括通訊信號，並用來分析出中國武器和裝備以及解放軍行動的情報。

這位軍事評論人士還警告說，美軍偵察機的行動並不像美國航空母艦在南海演練那樣旨在秀實力，而是為潛在的軍事衝突做備。

至今，美國對中國方面的偵察機報導沒有任何表態。

近期美國兩艘航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）和里根號（USS Ronald Reagan）前往南海進行軍演。而中國也在7月1日至5日在西沙群島海域軍事演習。

報導指出，各方分析人士對中美之間從「冷戰」 轉為直接軍事衝突的可能性各有看法。回顧過去，美國雖然一直在太平洋地區保持強大軍力，但與中國最近的一次擦槍走火事件距今近20年。

2001年4月1日，美國軍用偵察機EP-3與中國一架戰鬥機在南中國海上空相撞，中國戰鬥機墜毀，駕駛員死亡；美國偵察機受損後迫降在海南島陵水機場。中國指責美國偵察機故意撞向中國戰鬥機，嚴厲譴責美國偵察機在未經通知和許可情況下降落在中國領土；而美國則認為偵察機是被失控的中國戰鬥機撞擊後迫降，中國應負主要責任。

撞機事件隨後成為兩國之間的外交事件，中美雙方就事件該由哪方負責僵持不下。經過雙方緊急斡旋，被中國扣押的24名美國機組人員在事發12天後於2001年4月12日回國。而美國的這架偵察機，到當年7月初才經拆卸後送返美國。

2016年12月，中國海軍在南海國際海域攔截沒收了一個美軍無人潛航器，再一次造成中美關係緊張。