陸公安部月內四調整 劉釗任副部長 免聶福如部長助理

大陸國務院10日任命安部政治部主任劉釗為公安部副部長；免去聶福如的公安部部長助理職務。

據新京報，劉釗1963年12月生，陝西扶風人，1984年7月加入中國共產黨，1986年7月參加工作，西北政法學院法律專業畢業，擁有法學學士學位。

劉釗歷任公安部交通管理局秩序管理處副處長、公路巡警指導處處長、車輛管理處處長、總工程師等職。2018年8月，出任公安部黨委委員、政治部主任。

此次卸任公安部部長助理的聶福如，1966年9月生，江西新幹人，中共中央黨校黨的學說與黨的建設專業畢業，研究生學歷，法學博士學位。曾在中紀委工作多年。

值得注意的是，近一個月以來，中共公安部高層人事調整頻繁。除上述兩人外，大陸國務院6月16日免去孟慶豐的公安部副部長職務；同在6月，公安部黨委委員、反恐專員劉躍進（副部長級）已不在「領導訊息」之列。

此外，今年3月，江西省委常委、省紀委書記、省監委主任孫新陽，調任中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組長，公安部黨委委員。