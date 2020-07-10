回應龐培歐 趙立堅：聽累了、「謊言千遍仍謊言」

針對美國國務卿龐培歐8日受訪時，對中國政治制度、疫情應對等多所指責，中國外交部發言人趙立堅回應稱，「事實不容捏造，謊言重複一千遍也還是謊言。我們奉勸這位美國政客糾正錯誤，停止散播『政治病毒』，以免徹底淪為國際社會的笑柄。」

中國外交部9日舉行例行記者會，趙立堅在會上對於媒體提問作出上述表示。他並指出，「一段時間來，龐培歐喋喋不休炮製各種『假新聞』，對中國進行大肆抹黑攻擊，挑撥其他國家同中國的關係，充分暴露了他根深蒂固的冷戰零和思維和意識形態偏見。」

另外，對於龐培歐日前表示，中方表示向世衛組織通報了疫情，但事實並非如此。中方存在著嚴重信譽問題，沒有告訴全世界有關新冠病毒的真相，並應該被追責。對此，趙立堅說：「龐培歐先生，別再跟我們談什麼信譽、真相和責任了。你說得不累，我們聽得都累了。」

趙立堅稱，美方這幾年打著「美國優先」的旗號，在國際上一再背棄自身的國際承諾和義務，毀約退群成癮，已經成為最大的「麻煩製造者」。另外，在不到半年的時間裡，美國累計確診病例已經超過300萬，死亡病例超過13萬。美國政府確實對此負有不可推卸的責任。

他並指出，新冠肺炎疫情發生後，中方第一時間向世衛組織作了通報。雙方公布的時間線都清晰地羅列了相關事實，可以相互印證。

趙立堅更指責龐培歐對國際社會有目共睹的事實視而不見，「一味地熱衷於捏造事實、『甩鍋』推責、嫁禍於人，掩蓋不了美方自身抗疫不力的失誤」，只會讓全世界進一步看清美國一些人的虛偽、傲慢與無知。