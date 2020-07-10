中美如何重返正軌？王毅列這3清單

中美關係因新冠肺炎疫情、港區國安法和新疆問題陷入冰點之際，中國外交部長王毅9日向中美智庫媒體視訊論壇致辭時表示，中國從沒侵略擴張基因，也不可能變成另一個美國。有關中國道路的成功將對西方造成衝擊和威脅的說法，不是事實。他並就推動中美關係重回正軌提三項建議。

王毅表示，中美之間各種問題相互交織，錯綜複雜，雙方可以一起理出三份清單：第一份是合作清單，明確中美在雙邊領域及全球事務中需要而且能夠合作的事項，這份單子越長越好，而且不應受到其他問題的干擾；第二份是對話清單，列出雙方儘管存在分歧但有望通過對話尋求解決的問題，儘快納入現存的對話機制和平台；第三份是管控清單，本著求同存異的精神擱置並管控好少數難以達成一致的難題，儘可能減少對兩國關係的衝擊和破壞。

王毅表示，中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗。中國對美政策保持高度穩定性和連續性，願與美不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。美國不應指望一方面在全世界近乎瘋狂地圍追堵截中國、毫無底線地造謠汙衊中國、肆無忌憚地干涉中國內政，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予美方理解和支持。

他說，中國作為一個獨立自主國家，有權利維護自身的主權、安全和發展利益，有權利保中國人民艱苦奮鬥獲得的勞動成果，有權利拒絕任何對中國的霸凌和不公。

對於當前美國對華政策，王毅稱，有人說，中美關係已回不到過去，但這並不意味可以無視歷史另起爐灶，更不意味可以不顧實際強行脫。而是應當繼往開來，與時俱進。

王毅強調，人為製造各種「中國威脅」，最終很可能導致「自我實現的預言」。只有交流才能阻止謊言，只有對話才能避免誤判。抹黑別人證明不了自己的清白，一味指責解決不了任何問題。

他說，中方對話的大門是敞開的，只要美方願意，中方隨時可以恢復和重啟各層級、各領域的對話機制。任何問題都可以拿到桌面上來談，任何分歧都可以通過對話尋求妥善處理。