疫情再度升溫 專家建議停辦今年香港書展

香港新冠肺炎疫情近期再度升溫，香港中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，由於疫情有擴散的可能性，建議今年香港書展停辦；若政府決定如期舉辦，要做好管理防控。

香港商務及經濟發展局長邱騰華上個月8日宣布，香港書展將於7月15日至21日如期舉行。

據星島日報報導，許樹昌今天出席一個電台節目表示，若政府決定如期舉辦，需控制入場人數與防止人流聚集，要求入場人士必須戴口罩，各展區也要放置搓手液。

許樹昌說，港府昨日宣佈餐飲業務每桌最多坐8人的措施有一定幫助，因為可以拉開社交距離。但他指出，若措施效果不好，需再次收緊要求，並重回3月時，入座率最多一半及每桌最多4人的要求。

由於香港近期爆發安養院群聚感染，他認為，這會較難處理，年長者感染新冠肺炎死亡率很高，用藥時要非常小心，因為「蛋白酶抑制劑」可能為其腸胃帶來副作用。

許樹昌表示，有研究指出，早前在香港試用的抗病毒藥「瑞德西韋」與「安慰劑」比較，前者可令新型肺炎患者早4天康復，死亡率亦可減低4%，而用藥5天與10天的效果則並無分別。

他認為衞生署正處理有關藥物的註冊事宜，但由於美國已購入大批「瑞德西韋」，預料香港最快10月才有藥。