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哈薩克不明肺炎致死率高 陸使館建議留學生不要外出

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
在哈薩克最大城市阿拉木圖一家量販店內，仍可看到不少當地人還是沒有戴上口罩。取自新京報
在哈薩克最大城市阿拉木圖一家量販店內，仍可看到不少當地人還是沒有戴上口罩。取自新京報

哈薩克大使館9日在官微發布消息，提醒中國公民注意防範當地爆發的不明肺炎。一名目前正在哈薩克的中國留學生表示，由於此一不明肺炎致死率很高，因次大使館建議留學生們，「居家抗疫，儘量不要外出」。

據哈薩克媒體報導，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高。目前三地已有近500人感染、30餘人病危。今年上半年，哈薩克肺炎已導致1,772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民。該病致死率遠高於新冠肺炎

中共使館要求中國公民，密切關注當地政府和中國駐哈使領館發布的訊息，不造謠、不信謠、不傳謠。同時做好防範措施，儘量減少外出活動，避免到人員密集的公共場所。注意個人防護和手衛生，保持良好衛生和健康習慣，外出佩戴口罩，勤洗手，勤消毒，勤通風。

新京報報導，據美國霍普金斯大學疫情資訊顯示，截至7月9日23時，哈薩克累計確診新冠肺炎病例已達5萬3,021例（含無症狀感染者），死亡264例。

哈薩克最大城市阿拉木圖市一名中國留學生陳强輝表示，昨天收到中共大使館相關提醒後，留學生群體非常恐慌。「因為致死率很高，所以大使館建議我們居家抗疫，儘量不要外出。」

陳强輝指出，近期，他去量販店購買日用品時發現，當地還是有很多人外出不戴口罩。「華人群體就相對重視一些，基本就是居家隔離、出門戴口罩，現時學校的課也是通過線上進行的。」

他表示，大部分中國留學生都遵循居家隔離建議，但面對的一個困難是，部分身邊人不遵守規定頻繁外出，為其帶來較大的風險。

另一名在阿拉木圖市的一名中國女留學生則表示，她也是昨晚通過中共大使館才知道當地出現了不明肺炎。目前身邊沒有出現肺炎患者，「我們都比較小心，居家隔離、出門戴口罩、及時消毒，大使館前後發了兩次愛心包。」

「但是，本地居民對疫情的重視還是不够，有些人還是不戴口罩，或者口罩戴在下巴上，之前他們本地人有很多都不相信有病毒，現在疫情嚴重了，部分人才相信。」

一名在哈薩克首都努爾蘇丹工作的中國女性表示，其身邊有同事或同事的家人、朋友陸續出現發燒、嗓子疼、咳嗽、無嗅覺味覺等情况。

她表示，哈薩克7月5日又開始第二輪隔離，由於當地醫療資源比較缺乏，「新冠檢測排不上隊，醫院只收呼吸困難的患者」；「現在，無論CT和新冠檢測都非常難預約，大部分人有症狀後會在家自己吃藥治療。」

新冠肺炎 口罩 留學生

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