香港疫情反彈 專家：最好停辦書展

香港的武漢肺炎疫情近日反彈，有專家指這次疫情來勢洶洶，病毒基因有點轉變，建議當局最好停辦年度書展。

香港書展是亞洲最大型的書展之一，今年書展預定7月15至21日在香港會議展覽中心舉行。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌早上在官方香港電台節目上說，近期疫情來勢洶洶，部分傳染源頭不明。

他說，如果政府重新收緊防疫措施後效果仍然不好，應考慮恢復實施3月疫情高峰期時的嚴格防疫措施。

他並說，最好停辦今年的書展，但如果政府決定如期舉辦，就要控制入場人數，防止人流聚集，同時要求入場人士戴口罩等。

許樹昌說，近期的肺炎病毒基因有點轉變，傳播力高了數倍，但嚴重性並無增加。

另外，由於武漢肺炎疫情近期捲土重來，本地個別中小學因為有學生感染病毒，部分學校決定停課1、2天，以便進行消毒。

自上週末起，香港的本土感染武漢肺炎個案突然增加，而此前已有10多天沒有感染紀錄。