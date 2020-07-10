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王毅：中美關係面臨建交以來最重要的挑戰

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅在昨日論壇上發表致詞。圖／取自大陸外交部網站
大陸國務委員兼外交部長王毅在昨日論壇上發表致詞。圖／取自大陸外交部網站

大陸環球時報今日刊登大陸國務委員兼外交部長王毅在昨日中美智庫媒體論壇上的致詞。王毅在致詞中提出三個意見與三點讓中美重回正軌的建議，並說中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，但面臨著建交以來最重要的挑戰。

對於中美關係如何重回正軌，王毅提出三點意見。首先，他認為，中美雙方不應尋求改造對方，而應共同探索不同制度和文明和平共存之道，強調大陸走自身國情發展的道路，5,000年的中國文明從沒有侵略擴張的基因，也不會輸出中國模式。

王毅稱，中國道路的成功將對西方造成衝擊和威脅，這一說法既不是事實，陸方也不認同。

第二，他說，中國的對美政策沒有變化，陸方仍願本著善意和誠意發展中美關係。陸方最關心的是提高大陸人民的福祉，最重視的是實現中華民族的復興，最期待的是世界的和平穩定。實現這一目標需要中美雙方相向而行，需要各自尊重國際法和國際規則，需要開展平等的對話協商。

第三，要正確看待中美關係發展的歷史經驗，堅持走對話合作之路。雙方建交40年來，中美充分發揮互補優勢，已經形成相互融合的利益共同體。有人說，中美關係已回不到過去，但這並不意味著可以無視歷史另起爐灶，更不意味著可以不顧實際強行脫鉤。

王毅並說，大陸國家主席習近平多次強調，「我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。」

接著王毅提出三點建議讓中美重回正軌。第一，激活和開放所有對話管道，因為只有交流才能阻止謊言，只有對話才能避免誤判；第二，梳理和商定交往的清單，這一份清單包含合作清單、對話清單與管控清單；第三，聚焦和展開抗疫合作。

在梳理和商定交往清單上，王毅說，中美之間各種問題相互交織，錯綜複雜，雙方可以一起坐下來把問題「捋一捋」（指整理一下），形成三份清單。第一份是合作清單，把中美在雙邊領域及全球事務中需要而且能夠合作的事項明確下來，這份單子越長越好，而且不應受到其他問題的干擾。

接著王毅說，第二份是對話清單，把雙方儘管存在分歧但有望通過對話尋求解決的問題列出來，儘快納入現存的對話機制和平台；第三份是管控清單，把少數難以達成一致的難題找出來，本著求同存異的精神擱置並管控好，盡可能減少對兩國關係的衝擊和破壞。

王毅 習近平

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