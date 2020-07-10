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外資連八買！台積電開352.5元、市值9.14兆 齊創歷史新高

港匯強勁 金管局單次賣出港幣規模創今年新高

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
儘管籠罩在國安法的陰霾下，港幣對美元匯率近期依然強勁。路透
儘管籠罩在國安法的陰霾下，港幣對美元匯率近期依然強勁。路透

據新華社報導，本周以來，港元匯率持續走強，多次觸發港幣7.75元對1美元的「強方兌換保證」。香港金融管理局根據聯繫匯率制度，截至9日已連續四個交易日進場買進美元、賣出港幣。9日金管局即數度向市場賣出港幣，其中一次賣出規模達到港幣134.08億元，創今年以來單次進場規模新高。

香港金管局9日稍晚於紐約時段再度進場，賣出港幣19.9億元。累計當日共賣出港幣153.99億元，7月13日銀行體系總餘額將因此增至港幣1,802.89億元。

根據香港自1983年起開始實施的聯繫匯率制度，港幣對美元匯價將維持在7.75（強方兌換保證）至7.85（弱方兌換保證）區間浮動。

若港幣匯率觸發「強方兌換保證」，香港金管局將會進場買進美元、賣出港幣，將港匯穩定在不高於7.75的水準。

若港幣匯率觸發「弱方兌換保證」，則進行反向操作，將港匯穩定在不低於7.85的水平。新華社指出，聯繫匯率制度旨在確保香港貨幣及外匯市場運作順暢。

9日，香港金管局多次進場賣出港幣，在歐洲時段曾向市場賣出港幣134.08億元，創今年單次進場規模新高。

新華社稱，近期港元匯率持續偏強的原因是市場對於港元資金的需求增多。香港財政司的數據顯示，從今年4月至6月下旬，港元匯率因不斷觸及強方兌換保證，金管局進場承接美元賣盤，共計賣出的港幣規模已超過570億元。

香港 外匯 紐約

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