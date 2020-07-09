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柯文哲辦雙城論壇 陸委會提醒：注意規範、掌握民意
台北與上海「雙城論壇」舉辦多年，台北市長柯文哲曾表示，今年雙城論壇還是要辦，日前柯文哲更提到雙城論壇確定將以視訊方式進行，舉辦雙城論壇，陸委會副主委兼發言人邱垂正9日表示，陸委會提醒台北市政府須注意《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關規範，以及掌握台灣社會的民意脈動和社會觀感。
邱垂正於陸委會9日舉行的例行記者會上表示，陸委會有注意到柯文哲有關雙城論壇的談話，兩岸政策是中央政府的職權，政府支持合宜規範、秉持對等尊嚴以及不設任何政治前提的交流，兩岸城市交流應該聚焦市政的交流本質。
邱垂正提醒，台北市政府要注意《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關規範，以及掌握台灣社會的民意脈動和社會觀感，陸委會也將與台北市政府保持聯繫，提供必要協助。
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