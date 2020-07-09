趙立堅反擊FBI「別以為中國安全部門是吃素的」 網歪樓

美國聯邦調查局局長雷伊日前發表多起針對中國的負面言論，中國外交部發言人趙立堅8日回應：「FBI說的話你也信？」、「他們不要以為中國安全部門是吃素的」。趙立堅的反擊引來中國網友一片叫好，形容趙立堅霸氣，猶如在對美國說「我們不是吃素的，逼急了吃掉你們」。

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美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）日前發表例如「中國是美國最大的長期威脅」、「中國開展『獵狐行動』脅迫華人」及「數百位美國公民必須『回中國接受調查』或自殺」等負面言論，昨天在外交部例行記者會上，有記者問到，雷伊發表涉華負面言論，並稱有2000件涉華案件在FBI調查之中，問趙立堅對此的看法。

澎湃新聞報導，趙立堅立即反問：「FBI說的話你也信？」並表示對美國的外交政策被像雷伊這樣的FBI官員等反華勢力所左右、綁架感到遺憾。他說，「雷伊公然聲稱每10個小時就處理一起涉華案件，他們不要以為中國安全部門是吃素的，雷伊相關言論無視基本事實，充斥政治謊言，充分暴露了他根深柢固的冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對」。

趙立堅進一步表示，打擊跨國犯罪是國際社會的廣泛共識，中方在海外開展「獵狐行動」，抓回外逃嫌犯是維護法律尊嚴和社會正義。近年來，許多國家都和中方積極開展了相關執法合作，美方官員作出如此表態，難道是希望美國成為犯罪分子的避罪天堂嗎？

他表示，中國敦促美國相關官員立即糾正錯誤，停止發表錯誤的涉華言論，停止日復一日炮製政治謊言，停止損害兩國互信與合作的做法。趙立堅並強調，最近美方一些政客多次對中國進行莫須有的抹黑指責，渲染所謂「中國威脅」，企圖轉移視線，掩蓋自身問題，他們的圖謀世人看得清清楚楚，註定不會得逞。

趙立堅一句「中國安全部門不是吃素的」，立刻在網路上引來中國網友點讚，但多數網友談的不是中美關係，而是幾乎都歪樓讚美趙立堅：「懟得好！」、「霸氣！就是要這樣豪橫，戰狼又何妨！」、「帥炸了！」、「要被堅哥魅力圈粉了」、「堅哥再現金句」，並稱趙立堅說這句話時的眼神「犀利，太到位了！」、「就喜歡看堅叔堅定的眼神」。