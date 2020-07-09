中美關係緊張 中副外長：美「武大郎開店，不容大個兒」

當前中美關係日趨緊張，中國外交部副部長樂玉成8日在中國人民外交學會和美國亞洲協會共同舉辦的中美關係視頻對話上表示，美方嘴上一直講市場精神、公平競爭，但行動上卻是「武大郎開店，不容大個兒」，不允許別人比自己更優秀、更有競爭力。

據外交部官網消息，樂玉成表示，中國在自身快速發展的同時，對世界的貢獻有目共睹，連續多年對全球經濟增長貢獻率超過30%，對全球減貧貢獻率超過70%。

樂玉成說，對中國這樣一個名副其實的「優等生」，美國不僅不認可，還不遺餘力地打壓遏制，甚至在人文交流領域也越來越歇斯底里，監控學者、驅趕記者、抓捕留學生、關閉孔子學院。

他指出，中美關係攸關兩國和人類的前途命運，不能被極端分子所綁架，不能讓他們把中美關係帶進死胡同。

樂玉成表示，面對百年大變局和世紀大災疫，面對層出不窮的新威脅、新挑戰，世界都期待中美密切合作、積極互動，以化解危機，而現實卻是美方越來越突出對華「戰略競爭」，宣揚「脫鉤」、「新冷戰」，從而使危機雪上加霜。中美關係也因此被推向十字路口，面臨何去何從的歷史性抉擇。

他強調，中美關係回不到過去，但不能全盤否定過去。中美關係為兩國人民帶來沉甸甸、看得見的好處，為應對全球性挑戰，促進亞太和世界和平與發展發揮舉足輕重的作用。

樂玉成指出，中美「脫鉤」對誰都沒有好處，中國也不去當頭爭「老大」。他表示，「儘管現在烏雲密布，但太陽總是要出來的」，中美走向合作的大勢是擋不住的。