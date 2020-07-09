港鐵今年全體凍薪 17年來頭一遭

港鐵公司7日發布盈利示警，上半年估虧損4億元（港幣，下同，約5161萬美元）。8日向員工宣布薪酬調整方案，決定今年全體非經理級員工凍薪，為2003年以來首次，但會發特別獎金作補償。港鐵5日股價下跌逾2%。

明報報導，港鐵行政總裁金澤培向員工發信，稱受新型冠狀病毒疫情影響，車務、車站商務和港鐵商場收入遭受重大損失，加上經濟低迷，公司業務需時恢復，首要任務是在危機中保就業，確保業務可持續。

港鐵公司稱，考慮到市場環境和公司業務前景後，現決定所有非經理級員工現時的基本薪金及現金，房屋津貼將維持不變。薪階及房屋津貼起薪點及頂點也將維持不變。

香港鐵路總工會對凍薪表示極度失望。工會認為，港鐵公司雖預料上半年因疫情出現虧損，但下半年有多個地產項目收益，相信公司財務仍穩健，強烈要求公司承諾不裁員、不放無薪假，待經濟復甦後再考慮增補薪酬加幅。

香港01報導，港鐵稱，為感謝員工在公眾活動和疫情期間保持堅毅和努力不懈，董事局行使特別酌情權，額外發放相等於0.3 基本月薪的特別獎金，予工作表現評分為「3」或以上的合資格員工；另外為獎勵同事對公司業績的貢獻，評分為「3」或以上的員工，也將獲發放相等於1.1 基本月薪之酌情特別獎金，換言之，相關員工起碼可獲1.4個月的特別獎金。

工會︰凍薪等同「凍心」

工聯會屬下鐵路工會聯合會發聲明，指港鐵去年有逾100億盈餘前提下，今年全體前線仍被凍薪，工會感極度失望，批評港鐵漠視員工付出，形容凍薪等同「凍心」。工會認為，港鐵現行薪酬機制已過時，要求港府責成港鐵董事局將檢討年資制度擺上議程，工會也已約見運輸及房屋局長，將對港鐵薪酬制度表達不滿。