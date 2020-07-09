中國人權研究會發文 痛批美式人權偽善

中國人權研究會今（9）日發表《嚴重歧視與殘酷對待移民充分暴露美式人權的偽善》文章，這篇近六千字的文章痛批美國極端排外的移民政策，導致移民遭受嚴重歧視和殘酷對待。

據公開資料，中國人權研究會是大陸國務院新聞辦公室主管的全國性、學術性、非營利性社會組織，具有社會團體法人資格。成立於1993年1月。

該文章指出，美國是一個主要由外來移民及其後代組成的國家。然而，從歷史到今天，美國針對移民的宗教偏見、文化歧視、種族排斥亦如影隨形，且呈愈演愈烈之勢。為美國作出巨大貢獻的移民被視作威脅其政治制度、給國家財政和福利造成負擔的外來者，成為被排斥與迫害的犧牲品。

文章稱，自2017年7月以來，美國移民當局違反國際人權法及國際人道主義，在南部邊境地區強行將5,400多名兒童與身為難民或非法移民的父母分開關押，造成骨肉分離，多名兒童在拘押期間死亡。2019年，總共有85萬移民在美國南部邊境地區遭到逮捕，他們大多遭受粗暴對待，人權遭到肆意踐踏。

2020年新冠肺炎疫情暴發以來，美國政府應對疫情不力使之淪為世界上疫情最嚴重的國家，美國關押移民的拘留場所成為新冠病毒傳播的重災區，美國政府還在疫情蔓延之際強行遣返大批非法移民，加重了中美洲國家的疫情風險。

文章強調，自英屬北美殖民地及美國獨立以來的四個多世紀中，外來移民為美國提供了充沛的勞動力資源，促進經濟繁榮與發展，帶動科技交流和創新，並且塑造了美國民族多元化與文化結構的多樣性。

然而，當前美國政府一方面高喊人權口號，一面卻揮舞極端排外主義大棒排斥與歧視移民，這一行徑不僅極具諷刺意味，也無疑罔顧美國的傳統及現實。移民遭受嚴重歧視與殘酷對待的現實，徹底暴露了美國所謂「人權衛士」的偽善面目。