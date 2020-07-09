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港國安公署地點不選駐軍總部 港媒爆因涉「竊聽風雲」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京駐港國安公署八日在香港揭牌。香港特首林鄭月娥（左二），香港中聯辦主任駱惠寧（左一）等人共同揭牌。新華社
北京駐港國安公署八日在香港揭牌。香港特首林鄭月娥（左二），香港中聯辦主任駱惠寧（左一）等人共同揭牌。新華社

北京駐港維護國家安全公署臨時總部昨日揭幕，選址在銅鑼灣維景酒店，此為第四個北京駐港機關。港媒披露，國家安全公署臨時總部地點不選駐軍總部，因與「竊聽風雲」有關。

早在宣布設立國安公署時，外界一度猜測會借用位於金鐘添馬艦的解放軍駐港部隊總部的部份樓層作臨時或永久辦事處，直到近日傳出選用銅鑼灣一間酒店作臨時總部，可謂出人意表。

香港01引述知情人士表示，解放軍駐港部隊總部有一「先天缺憾」，注定無法成為掌握敏感資料部門的辦公地點。

報導指，解放軍駐港部隊所在位置，回歸前即是添馬艦駐港英軍總部，該大廈未改名之前命名為威爾斯親王大廈。隨著1997年回歸，英軍撤出，解放軍駐港部隊亦接管了這個基地。

由於法律程序問題，解放軍駐港部隊最初不能使用這幢建築物，一直到2000年立法會通過《2000年軍事設施禁區（修訂）令》才逐步安排遷入，並在2002年改名為解放軍駐港部隊大廈。

然而，這幢大廈之後傳出揭發重大問題。政圈盛傳，2005年時任特首曾蔭權在裝修禮賓府時發現有多個竊聽器；同年，解放軍駐港部隊大廈裝修時，亦發現在牆身內有竊聽器。

這讓有關機構大為緊張，無法確保裝修、檢查後是否已完全清除竊聽器，甚至需要調整部門辦公地點來應對。知情人士指，解放軍駐港部隊也不會讓掌握敏感資料的部門在該大廈辦公，例如參謀部、政治部等均在其他地點工作（至於調往哪些地點工作至今無官方資料可尋），大廈實際上有很多樓層是整層留空。

報導說，國安公署是處理國家安全的機構，而駐港部隊總部則是竊聽高危地，這成為國安公署寧以酒店作臨時基地的主因之一。

至於銅鑼灣維景酒店，該大廈是回歸後重建而成，為香港中旅集團旗下物業，興建時安裝竊聽器的風險較低。況且在選擇總部時保密工夫十足，直到掛牌前短時間才為外界所知，就算有心安裝竊聽器也不夠時間，相對於駐港部隊大廈，竊聽風險較低。

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