王毅︰中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰

大陸國務委員兼外交部長王毅表示，中美關係正面臨建交以來最嚴重的挑戰，美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力地將中國大陸渲染成對手甚至敵人，想方設法遏制大陸的發展，不擇手段阻礙中美之間的聯繫。

大陸外交部網站披露，王毅9日在中美智庫媒體論壇致辭時表示，作為世界上至關重要的雙邊關係，中美關係有待發出更多積極資訊，釋放更多正能量，希望美方構建更客觀冷靜的對華認知，制定更理性務實的對華政策。這既符合中美兩國人民的根本利益，也順應世界各國對中美雙方的期待。

王毅表示，中美雙方不應尋求改造對方，而應共同探索不同制度和文明和平共存之道。每個國家所走的道路，都基於各自文化傳統和歷史積澱。中國大陸堅持的中國特色社會主義道路，符合中國大陸的國情需要，是中國人民自己的選擇。

他強調，任何勢力都沒有資格去否定其他國家選擇的道路，任何國家也都不會按照別人的好惡來改造自己的制度。歸根到底，制度和道路是對還是錯，應該由本國人民來決定。

王毅重申，中國大陸從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗。中國大陸的對美政策保持高度穩定性和連續性，願意與美不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

王毅認為，中美之間各種問題相互交織，錯綜複雜，他建議雙方可以一起坐下來把問題捋一捋，形成三份清單：第一份是合作清單，把中美在雙邊領域及全球事務中需要而且能夠合作的事項明確下來，這份單子越長越好，而且不應受到其他問題的干擾；第二份是對話清單，把雙方儘管存在分歧但有望透過對話尋求解決的問題列出來，儘快納入現存的對話機制和平臺；第三份是管控清單，把少數難以達成一致的難題找出來，本著求同存異的精神擱置並管控好，盡可能減少對兩國關係的衝擊和破壞。對於這三份清單，兩國的智庫可以先行研究。

王毅說，中美關係巨輪能否繼續保持正確航向，不僅與兩國人民利益密切相連，也關乎世界與人類的共同未來。