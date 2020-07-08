香港疫情再起 新增24例確診19例屬本土

香港疫情今天出現病例激增。繼7日新增14例確診後，香港衛生防護中心今天宣布新增24例確診，其中19例屬本土病例，包括這波疫情源頭之一「港泰護老中心」新增的8例。另5例感染源則待查。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心將「港泰護老中心」爆發的疫情，認定為「院舍爆發」（院內感染）。

香港連續2天的本土確診病例以兩位數成長，使全港累計確診病例也因此上升到1324例，引發香港是否需要緊縮防疫措施，包括引起爭議的「限聚令」是否要更嚴格執行等。

根據報導，「港泰護老中心」今天新增的8例中，4例是介於67至79歲的4名院內老人，其餘4例則是介於48至53歲的員工。

此外，位在佐敦的「新發茶餐廳」繼1名服務生先前確診後，今天增加3名曾前往消費的顧客遭到感染確診，導致這家餐廳暫停營業。

香港食物及衛生局局長陳肇始今早指出，香港短時間內再出現本土病例，可說是出現社區感染，是重要警訊。而不少國家放寬社交距離措施後又出現感染案例，因此港府將立即檢視「限聚令」等措施，方向是「收緊」。

港府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，他認同香港已爆發第3波疫情。