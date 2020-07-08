香港疫情再起 新增24例確診19例屬本土
香港疫情今天出現病例激增。繼7日新增14例確診後，香港衛生防護中心今天宣布新增24例確診，其中19例屬本土病例，包括這波疫情源頭之一「港泰護老中心」新增的8例。另5例感染源則待查。
綜合港媒報導，香港衛生防護中心將「港泰護老中心」爆發的疫情，認定為「院舍爆發」（院內感染）。
香港連續2天的本土確診病例以兩位數成長，使全港累計確診病例也因此上升到1324例，引發香港是否需要緊縮防疫措施，包括引起爭議的「限聚令」是否要更嚴格執行等。
根據報導，「港泰護老中心」今天新增的8例中，4例是介於67至79歲的4名院內老人，其餘4例則是介於48至53歲的員工。
此外，位在佐敦的「新發茶餐廳」繼1名服務生先前確診後，今天增加3名曾前往消費的顧客遭到感染確診，導致這家餐廳暫停營業。
香港食物及衛生局局長陳肇始今早指出，香港短時間內再出現本土病例，可說是出現社區感染，是重要警訊。而不少國家放寬社交距離措施後又出現感染案例，因此港府將立即檢視「限聚令」等措施，方向是「收緊」。
港府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，他認同香港已爆發第3波疫情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言