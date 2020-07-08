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中俄友好！ 普亭力挺習近平在香港維護國安作為

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國家主席習近平（左）此前訪問俄國，與俄羅斯總統普亭（右）會面。圖／取自新華社
大陸國家主席習近平（左）此前訪問俄國，與俄羅斯總統普亭（右）會面。圖／取自新華社

大陸國家主席習近平今日與俄羅斯總統普亭熱線，習近平提及俄國近期舉行憲法修正案，並稱陸方將一如既往堅定支持俄國走符合本國國情的發展道路；而普亭則表示，俄國堅定支持陸方在香港維護國家安全的努力，反對任何破壞中國主權的挑釁行為，並說將對北京關係做為外交最優先方向。

據新華社報導，習近平首先表示，6月下旬，俄國成功舉辦衛國戰爭勝利75周年紅場閱兵式，向全世界展示了銘記歷史、捍衛和平的堅定決心。日前，俄方順利舉行全民投票，高票通過憲法修正案，充分體現了俄羅斯人民對俄羅斯政府的支持以及對俄羅斯政府治國理念的認同。陸方將一如既往堅定支持俄國走符合本國國情的發展道路，堅定支持俄國加快實現發展振興。

習近平強調，當前國際形勢變化很快，中俄作為全面戰略協作夥伴，密切戰略溝通合作十分必要。陸方願同俄方繼續堅定相互支持，堅決反對外部干涉破壞，維護好各自國家主權、安全、發展利益，維護好雙方共同利益。

習近平強調，中俄在新冠肺炎疫情最艱難的時刻相互支持、相互幫助，為新時代中俄關係增添了戰略內涵。雙方要在做好較長時間應對疫情的同時，研究採取靈活多樣的方式，推動各領域合作加快復工復產。

普亭則表示，近日俄羅斯全民投票高票通過憲法修正案，有助於維護俄長期政治穩定，更好捍衛國家主權，反對外部干涉。中俄均珍視本國主權安全，始終堅定相互支持，無論是在疫情艱難時刻相互伸出援助之手，還是不久前中國人民解放軍儀仗隊赴俄參加紅場閱兵式，均再次印證了這點。

普亭說，中俄關係正處於歷史最高水準。俄國堅定支持陸方在香港維護國家安全的努力，反對任何破壞中國主權的挑釁行為，相信陸方完全有能力維護香港長期繁榮和穩定。

普亭表示，俄國將對北京關係作為外交最優先方向，願與陸方一道，繼續推進兩國各領域務實合作，加強在上海合作組織、聯合國等框架下的戰略溝通協調，維護全球戰略穩定與安全。普亭並就大陸南方多地發生洪澇地質災害表示慰問，習近平對此表示感謝。

習近平 普亭 俄羅斯

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