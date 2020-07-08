港鐵宣布凍薪 為2003年以來首次

港鐵公司7日發布盈利示警，上半年估虧損港幣4億元。8日向員工宣布薪酬調整方案，決定今年全體非經理級員工凍薪，為2003年以來首次，但會發特別獎金作補償。港鐵今股價下跌逾2%。

香港明報報導，港鐵行政總裁金澤培向員工發信，稱受新型冠狀病毒疫情影響，車務、車站商務和港鐵商場收入遭受重大損失，加上經濟低迷，公司業務需時恢復，首要任務是在危機中保就業，確保業務可持續。

港鐵公司稱，考慮到市場環境和公司業務前景後，現決定所有非經理級員工現時的基本薪金及現金，房屋津貼將維持不變。薪階及房屋津貼起薪點及頂點亦將維持不變。

香港鐵路總工會對凍薪表示極度失望。工會認為，港鐵公司雖預料上半年因疫情出現虧損，但下半年有多個地產項目收益，相信公司財務仍穩健，強烈要求公司承諾不裁員、不放無薪假，待經濟復甦後再考慮增補薪酬加幅。