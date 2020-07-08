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「中國侵害人權！」海外維族團體告上國際刑事法院

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導
中國境外維吾爾族團體6日表示，已向國際刑事法院（ICC）提交中國侵害人權的證據。 路透社
中國境外維吾爾族團體6日表示，已向國際刑事法院（ICC）提交中國侵害人權的證據。 路透社

中國境外維吾爾族團體6日表示，已向國際刑事法院（ICC）提交中國侵害人權的證據，試圖藉此推動讓中國政府及其最高領袖正式遭受調查。

華爾街日報報導，穆斯林占多數的維吾爾族主張，長期在新疆蒙受不當對待。這批向海牙國際刑事法院提出的控訴多達數百頁，指控中國「政治再教育營」藉虐待等手段，來改變維吾爾人的宗教與文化。

這些指控大致獲得國際媒體證實，且遭到西方政府廣泛譴責。美國政府最近更承諾，會讓大規模拘禁維吾爾人的中國官員負起責任。

中國政府則一貫否認惡劣對待維吾爾人或其他少數民族，同時表示這些都屬國內事務，並憤怒回應相關指控。

海外維吾爾族團體提交的文件表示，「東突厥斯坦共和國流亡政府」（East Turkish Government in Exile）與「東突厥斯坦民族覺醒運動」（East Turkistan National Awakening Movement）這次向國際刑事法院檢察官提交中國「廣泛與系統性」犯罪的證據，目的在於觸發調查。

文件指出，犯罪情事「大規模出現，因此應該全數進行調查，以查明能否起訴或審判犯罪人」。

這份文件把維吾爾人受虐歸咎於中國高層領導人物，包括中國現任與前任國家主席習近平和胡錦濤，以及新疆省高官和軍方指揮官。

但這項行動結果如何仍充滿不確定性。如同美國，中國並非國際刑事法院成員國。國際刑事法院發言人未立即回應置評要求。

維吾爾 新疆 胡錦濤

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