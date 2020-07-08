陸交存「武器貿易條約」 酸美毀約退群

新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍6日向聯合國秘書長古特雷斯交存中國關於「武器貿易條約」的加入書。張軍並呼籲各方嚴格管理軍品出口，不向非國家行為體出口軍品，停止通過軍品出口干涉主權國家內政。

報導稱，張軍在交存加入書後表示，中國政府一向高度重視常規武器非法轉讓和濫用引發的各方面問題，支持「武器貿易條約」的宗旨和目標，贊成採取必要措施，規範常規武器貿易，打擊非法武器轉讓。

張軍強調，中國一貫嚴格管理本國軍品出口，有關政策和措施完全達到甚至超出了「武器貿易條約」的要求。

他還意有所指地說，特別是中方僅向主權國家出口軍品，充分體現了中國對軍品出口的高度負責任態度。中方呼籲各方嚴格管理軍品出口，不向非國家行為體出口軍品，停止通過軍品出口干涉主權國家內政。

張軍表示，加入「武器貿易條約」是中國積極參與全球武器貿易治理、維護國際和地區和平穩定的重要舉措，體現了中方維護現有國際軍控體系、支持多邊主義、踐行構建人類命運共同體理念的決心和誠意。中國的加入將進一步提升該條約的普遍性，為全球安全治理和國際軍控進程注入正能量。

張軍指出，當今世界面臨重重挑戰，而單邊主義已成為動亂之源。一段時間以來，個別國家接連退出多邊軍控協定、有關國際條約和國際組織，不斷「毀約」、「退群」，大搞單邊霸凌行徑，給全球戰略平衡與穩定帶來巨大不確定因素，對世界各國攜手應對全球性挑戰造成嚴重危害。

他表示，當前形勢下，大國尤其要重信守諾，體現責任擔當，為維護國際秩序、維護國際法治、維護聯合國作用、維護多邊主義作出表率與貢獻。

張軍稱，中方將繼續堅定站在多邊主義一邊，站在公平正義一邊，恪守「聯合國憲章」宗旨和原則，為構建規範合理的國際武器貿易秩序、維護國際和平與穩定、促進世界各國共同發展作出更大貢獻。

「武器貿易條約」於2013年4月2日在聯合國大會上通過，並於2014年12月24日生效。中國加入後，條約共有107個締約國。根據條約規定，其自交存之日起90天後對中國生效。