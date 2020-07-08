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自民黨倡取消習近平訪日 陸駐日使館：強烈不滿

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為日本首相安倍晉三（左）與大陸國家主席習近平去年底在北京人民大會堂會晤。（美聯社）
圖為日本首相安倍晉三（左）與大陸國家主席習近平去年底在北京人民大會堂會晤。（美聯社）

日本自民黨港版國安法通過決議案，要求日本政府取消邀請大陸國家主席習近平的訪日安排，引起關注。中共駐日本大使館發言人回應，決議粗暴干涉大陸內政，中方強烈不滿，堅決反對。

香港經濟日報報導，對於自民黨外交部會暨外交調查會涉港決議，中共駐日本大使館回應稱，這是粗暴干涉內政，強調香港是中國的特別行政區，香港事務屬於內政，不容任何國家、組織和勢力干涉。

發言人稱，國家安全立法屬中央事權，這是世界各國通行做法，大陸也不例外。中方並指摘日本一些人對別國內部事務說三道四、指手畫腳，進行政治炒作，敦促日方有關人士立即停止干預中國內政，切實維護中日關係大局。

日本原計畫邀請習近平今年國事訪問日本，但鑑於大陸推行「港版國安法」，自民黨的外交部會暨外交調查會要求日本政府，取消邀請習近平以國賓身分到日本進行國事訪問。

不過，自民黨元老對此態度保留，認為中日關係走到現在，是累積多時的心血，應三思而為。日本內閣官房長官菅義偉拒絕評論決議，重申關於習近平訪日目前並未進行具體行程協商。

日本 港版國安法 習近平 自民黨

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