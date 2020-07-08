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陸副外長：中美走向合作的大勢擋不住

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部副部長樂玉成8日出席中國人民外交學會與美國亞洲協會共同舉辦的視訊對話。（取自大陸外交部官網）
大陸外交部副部長樂玉成8日出席中國人民外交學會與美國亞洲協會共同舉辦的視訊對話。（取自大陸外交部官網）

當前中美關係日趨緊張，但大陸外交部副部長樂玉成表示，中美「脫鉤」對誰都沒有好處，中國也不去當頭爭「老大」。他指出，「儘管現在烏雲密布，但太陽總是要出來的」，中美走向合作的大勢是擋不住的。

根據大陸外交部官網消息，樂玉成8日出席中國人民外交學會和美國亞洲協會共同舉辦的中美關係視訊對話並發表演講。

樂玉成指出，面對百年大變局和世紀大災疫，面對層出不窮的新威脅、新挑戰，世界都期待中美密切合作、積極互動，以化解危機，而現實卻是美方越來越突出對華「戰略競爭」，宣揚「脫鉤」、「新冷戰」，從而使危機雪上加霜。中美關係也因此被推向十字路口，面臨何去何從的歷史性抉擇。

他強調，中美關係回不到過去，但不能全盤否定過去。中美關係為兩國人民帶來沈甸甸、看得見的好處，為應對全球性挑戰，促進亞太和世界和平與發展發揮舉足輕重的作用。

樂玉成表示，中美競爭不應是「零和遊戲」，所謂為打壓中國不惜付出「成比例代價」的思維很危險。美國真正的敵人不是中國，而是看不見的病毒和越來越多的非傳統安全挑戰。

他指出，中美「脫鉤」不切實際，對誰都沒有好處。疫情期間，中國再次成為美國最大貿易夥伴，美國企業仍最青睞中國大市場。「中美誰也改變不了誰，不要將中美關係意識形態化，任何割裂中國共產黨和中國人民血肉聯繫的企圖都是徒勞的。」

樂玉成說，中國一貫奉行不干涉內政原則，無意干涉美國大選。搞反華小圈子分裂地球村，是開歷史倒車。中國朋友遍天下，不可能被孤立，中國14億人的大市場也不可能被排斥。

樂玉成還表示，中國對世界各國的援助與支持沒有夾雜任何私利，也沒有附加任何條件，決不是去當頭爭「老大」，而是盡一份作為大國的責任和擔當。

他同時指出，中方堅決反對美國在香港國安立法問題上對中國無端指責並實施所謂制裁。他重申，制訂國家安全立法是一國主權行為，是國際通行做法，不會影響香港的高度自治，不會影響香港居民的權利和自由，也不會影響外國投資者在香港的正當權益。

他強調，中美要通過對話合作管控分歧，照顧彼此核心利益和關切。中美作為兩個負有特殊國際責任的大國，越是關係困難，越要保持對話，增進互信。「隔空喊話、麥克風外交解決不了問題，而且還會把小問題炒成大危機」。

他認為，中美原有的溝通對話機制不能棄之不用，而且還要創造新的對話方式和渠道。「能合作的盡量合作，一時不能合作的也要盡量管控，建立各種預警、應急、磋商機制，確保中美關係不失控、不脫軌」。

對於中美關係的未來，樂玉成說，「儘管現在烏雲密布，但天塌不下來，太陽總是要出來的，中美走向合作的大勢是擋不住的。」

他表示，中方願始終本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，與美方共同建設一個協調、合作、穩定的中美關係。他相信中美兩國人民有足夠的理性和智慧，找到不同社會制度、不同文化背景的兩個大國，在這個星球和平共存、互利共贏的相處之道。

香港 外交部

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