海協會前副會長王在希：兩岸關係風險加大、大局可控

大陸海協會前副會長、全國台研會副會長王在希接受《環球時報》專訪時預測，未來四年兩岸關係將是：「嚴峻複雜，變數增多，風險加大，大局可控」。他強調，現在台灣實際上已被美國深度控制，雖致力於「疫情外交」，但沒有什麼效果。

被視為鷹派的王在希稱，最近幾年，美國加强對台軍售，並通過多個友台法案，川普的一系列動作不僅是為連任，更是遏制中國，後者是主要的。

他指出，在美國看來，打「台灣牌」幾乎沒有成本，而且對中國很有殺傷力。蔡英文當局明白，靠台灣自身實力無法與大陸抗衡，必須投靠美國，所以心甘情願被美國「當槍使」，現在台灣實際上已經被美國深度控制。

王在希表示，這次疫情對兩岸關係影響非常大，在此期間，美台互動頻繁、配合默契。蔡英文當局的基本做法是配合美國「甩鍋大陸」，文宣全球疫情的源頭是武漢。直到現在台灣媒體還在使用「武漢肺炎」，其心態可見一斑。

他認為，今年以來，蔡英文自以為有台灣民意基礎，又得到美國大力支持，加上大陸暴發嚴重疫情，在兩岸關係上的態度明顯趨於强硬，對兩岸交流限制更加嚴厲，搞「法理台獨」更加起勁。蔡英文當局「以疫謀獨」的動作和利用疫情封鎖兩岸交流的意圖非常明顯。

對於台灣的「疫情外交」，王在希稱，民進黨當局投入很大，但沒有什麼效果。企圖利用此次疫情提升台灣在世界的知名度，依靠美國的支持擠入世衛組織，但最後還是失敗了，這也說明「一個中國原則」在國際社會還是穩固的。

王在希認為，國民黨把敗選歸因於「九二共識」，實在荒腔走板。罷免韓國瑜對國民黨無疑是雪上加霜，讓民進黨更加肆無忌憚，台獨氣焰會更加囂張。

王在希表示，國民黨的兩岸新論述存在非常嚴重的問題，一是未能正確總結兩次敗選的主因；二是對「九二共識」，在新形勢下可以理論創新，但不能放棄；三是新論述即「四大支柱」方向錯了，本質上是李登輝的「特殊兩國論」。

王在希說，選票固然重要，但為了選票不講是非、喪失政治立場對國民黨而言代價太大了。但他也認為，國民黨很可能一蹶不振，很長時間無法重返執政，關鍵看國民黨如何實現自身轉型，能否找到正確定位，能否抓住下次重返執政的機會。

他預期，民進黨執政久了，貪汙腐敗、黑金政治、權力分贓將不可避免會蔓延。台灣現在實行政黨政治，多數選民不會容忍一黨獨大，美國也不喜歡台灣一黨長期執政，何况民進黨是一個「選舉有方、執政無能」的政黨。

王在希指出，民進黨擅長選舉，但也有罩門：首先是兩岸關係搞不定；其次是台灣經濟搞不定；第三是國際空間搞不定。

針對解放軍飛機艦艇繞台常態化，王在希表示，其意義一是宣示大陸對台主權；二是震懾「台獨」分裂勢力；三是例行性軍事訓練。至於繞飛的頻率，他認為，這與台灣局勢和周邊環境有關。