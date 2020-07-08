香港新冠肺炎疫情失守 爆發第三波流行

香港衛生防護中心公布，香港7日新增14例新冠肺炎確診病例，其中9例為本地個案，當中5例感染源不明，而且還出現首起安養院疫情。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港已經出現第三波爆發。她並形容，香港疫情差不多已經失守了。

據香港明報報導，慈雲山港泰護老中心有限公司一天內就有1名院友確診、兩名院友及至少3名職員初步確診，並有三家餐館爆發疫情。新增確診者及接觸者最少涉及10所學校，部分學校因此停課。

張竹君認為，香港疫情超不多已經「失守」，擔心會再有大爆發。她指出，發現近日部分確診者一放假就與朋友聚會、用餐，增加了傳播風險。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，從6月初開始，香港交通運輸恢復，從歐美及南亞等地經航空入境的人士大幅增加。但入境檢疫漏洞一直存在，船員及機師獲豁免檢疫後確診、家居檢疫人士傳染家人等情況相繼出現，而檢測結果也可能出現「假陰性」，導致病毒傳出社區。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，香港安老院環境不理想，爆發疫情的安養院床位間的隔板只能阻擋較大的飛沫，若在狹窄環境中發生空氣傳播，就可能波及其他床位的院友。

星島日報報導，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港社區已出現隱形傳播鏈，目前最重要的是找出患者的密切接觸者，隔離檢疫。他指出，找不到感染源頭的個案最讓人擔心，這些個案發生在不同地區，若不同社區都有找不到線索的個案，社區爆發風險將大增。

在7日新增14例確診後，香港累計新冠肺炎確診病例已增至1,299例，另有1例疑似病例。7日新增確診病例中，有5例為境外輸入，兩名為菲律賓抵港獲豁免檢疫的船員，另一人為菲律賓外傭和兩人來自巴基斯坦。

台灣中央流行疫情指揮中心早前放寬外籍商務旅客入境檢疫規定，將香港列為低感染風險國家/地區名單。因此，來自香港的短期商務人士，自6月22日起，符合一定條件，來台後可縮短居家檢疫。