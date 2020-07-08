快訊

這題作文怎麼解？一試定生死的「中國高考」防疫中登場

WHO改口：有證據顯示新冠病毒可透過空氣傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外交部前發言人耿爽 正式就任中共駐聯合國副代表

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共新任常駐聯合國副代表耿爽。（美聯社）
中共新任常駐聯合國副代表耿爽。（美聯社）

據央視新聞7日晚間報導，中國常駐聯合國副代表耿爽7日向聯合國秘書處遞交全權證書，正式開始履職。耿爽6月5日卸任大陸外交部新聞司副司長、發言人，在出任中共常駐聯合國副代表後正式晉升為正局級幹部。

現年47歲的耿爽，曾任中國常駐聯合國代表團隨員、三秘；大陸外交部國際司處長；中國駐美國使館參贊；大陸外交部國際經濟司參贊、副司長等職。

耿爽畢業於大陸外交學院英語系，據上海澎湃新聞報導，曾教過耿爽的外交學院教授王燕回憶，「當時的耿爽沒有那麼特別，就是一位中規中矩的學生，成績中等偏上，不屬於最好的那一類。尤其他屬於不太愛說話的那類學生，話不多、很嚴謹、也不喜歡出風頭，沒想到最後恰恰是他受到了許多關注，現在想起來還挺有意思。」

大陸外交部是目前全球唯一一個每個工作日都會舉行記者會的外交部門。耿爽擔任大陸外交部發言人期間，主持過近400場記者會，曾面對不少尖銳的媒體提問。

2018年4月4日，在被問及中方對美方公布對華301調查徵稅產品建議清單如何回應時，耿爽氣定神閒地說，「美方有清單，中方也有清單。請大家稍安勿躁，該來的都會來，並且很快會來。」

今年3月20日，在回應有輿論稱中國製造的防疫產品「帶毒」一事，耿爽駁斥稱，如果有人說「中國製造有毒」，那麼請說這種話的人面對新冠肺炎疫情肆虐時，不要戴中國製造的口罩，不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。

儘管在發言台上不時與境外媒體針鋒相對，但據稱，相較於大陸外交部其他發言人，耿爽記者會結束後，經常會直接走到台下與媒體面對面互動，因此，他也和不少中外記者維持不錯的關係。

外交部 聯合國 記者會

延伸閱讀

耿爽任大陸常駐聯合國副代表 今正式履職

耿爽「出走」：大陸外交部發言人仕途速寫

耿爽卸任陸外交部發言人 傳升任駐聯合國副代表

耿爽卸任 傳派駐聯合國

相關新聞

習近平點兵香港：被欽點的「太上皇」駱惠寧與「烏坎酷吏」鄭雁雄

3日，中共任命中聯辦主任駱惠寧為國家安全事務顧問，並任命鄭雁雄為國安公署署長。任命兩人主理香港國安要職，折射了中共在香港國安事務的立場，直接統領香港執法部門，以及收拾異見傳媒...

陸外交部前發言人耿爽 正式就任中共駐聯合國副代表

據央視新聞7日晚間報導，中國常駐聯合國副代表耿爽7日向聯合國秘書處遞交全權證書，正式開始履職。耿爽6月5日卸任大陸外交部...

中共駐港國安公署正式揭牌 北京第四個駐港機構

新華社8日上午7時35分發布快訊稱，中共中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署8日上午在香港揭牌。據香港媒體報導，...

耿爽任大陸常駐聯合國副代表 今正式履職

前大陸外交部發言人、現任大陸常駐聯合國副代表耿爽今日向聯合國祕書處遞交全權證書，正式開始履職。

貴州公車事故共救出38人、其中21人遇難 行駛畫面曝光

大陸貴州安順市西秀區7日一輛公車在行駛過程中衝出路邊護欄，墜入虹山水庫中，公開影像顯示，這輛公車先以極慢的速度行駛，之後...

強降雨導致孝感台商損失 1,703萬養殖基地全部淹沒

受到連日強降雨與三峽大壩洩洪影響，包括湖北武漢市、孝感市等多地淹水，孝感台商協會會長張書郎7日表示，總計目前有4名會員損...

盧溝橋事變83周年 國民黨批中共扭曲也批蔡政府遺忘

今天是「盧溝橋事變」83周年，也是當年我國對日展開八年抗戰的起點。國民黨在臉書發文批評中共當局為了建立政權正當性，扭曲八...

加國記者出書揭統戰面具 稱中國非民主國家之友

加拿大資深記者文達峰新作中，揭露中國如何利用政商力量與媒體滲透加拿大。他強調，中共統治下的中國不會是民主國家的朋友，各國...

曾批習近平無恥 清大前教授許章潤「被嫖娼」被捕

知名法學家、北京清華大學法學院前教授許章潤，昨天上午傳出在北京昌平的家中被警察帶走，罪名為涉嫌「嫖娼」，具體所涉罪名不詳。許章潤近年曾數度發文針砭時政並重話批評中國國家主席習近平。

大陸加入聯合國「武器貿易條約」 暗批美國毀約、退群

新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍6日向聯合國秘書長古特雷斯交存中國關於「武器貿易條約」的加入書。張軍並呼籲各方嚴格管理...

中國加入「武器貿易條約」 暗諷美國單邊霸凌

中國6日正式加入「武器貿易條約」（ATT），中國常駐聯合國代表張軍向聯合國交存加入書，他還暗諷美國大行單邊霸淩，為全球戰...

陸批台索交往是病急亂投醫 外交部：昧於事實

台灣與索馬利蘭日前宣布互設代表處，外交部官網已正式介紹「索馬利蘭共和國」。索馬利亞總統對此抗議台灣侵犯該國主權與領土完整...

熱門新聞

湖北水庫滑動變形 當局搶險近2.9萬民眾急撤

徒手拆重慶「豆腐橋石欄」影片屬實 官方坦承：大橋完工未驗收

香港國安法生效 台灣年輕人更討厭中國大陸

影／港版國安法 蔡總統：必要時會考慮反制措施

影／貴州公車衝入水庫 21人遇難、行駛畫面曝光

貴州公車事故共救出38人、其中21人遇難 行駛畫面曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。