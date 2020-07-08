陸外交部前發言人耿爽 正式就任中共駐聯合國副代表

據央視新聞7日晚間報導，中國常駐聯合國副代表耿爽7日向聯合國秘書處遞交全權證書，正式開始履職。耿爽6月5日卸任大陸外交部新聞司副司長、發言人，在出任中共常駐聯合國副代表後正式晉升為正局級幹部。

現年47歲的耿爽，曾任中國常駐聯合國代表團隨員、三秘；大陸外交部國際司處長；中國駐美國使館參贊；大陸外交部國際經濟司參贊、副司長等職。

耿爽畢業於大陸外交學院英語系，據上海澎湃新聞報導，曾教過耿爽的外交學院教授王燕回憶，「當時的耿爽沒有那麼特別，就是一位中規中矩的學生，成績中等偏上，不屬於最好的那一類。尤其他屬於不太愛說話的那類學生，話不多、很嚴謹、也不喜歡出風頭，沒想到最後恰恰是他受到了許多關注，現在想起來還挺有意思。」

大陸外交部是目前全球唯一一個每個工作日都會舉行記者會的外交部門。耿爽擔任大陸外交部發言人期間，主持過近400場記者會，曾面對不少尖銳的媒體提問。

2018年4月4日，在被問及中方對美方公布對華301調查徵稅產品建議清單如何回應時，耿爽氣定神閒地說，「美方有清單，中方也有清單。請大家稍安勿躁，該來的都會來，並且很快會來。」

今年3月20日，在回應有輿論稱中國製造的防疫產品「帶毒」一事，耿爽駁斥稱，如果有人說「中國製造有毒」，那麼請說這種話的人面對新冠肺炎疫情肆虐時，不要戴中國製造的口罩，不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。

儘管在發言台上不時與境外媒體針鋒相對，但據稱，相較於大陸外交部其他發言人，耿爽記者會結束後，經常會直接走到台下與媒體面對面互動，因此，他也和不少中外記者維持不錯的關係。