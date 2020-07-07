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貴州公車事故共救出38人 其中21人遇難 行駛畫面曝光
大陸貴州安順市西秀區7日一輛公車在行駛過程中衝出路邊護欄，墜入虹山水庫中，公開影像顯示，這輛公車先以極慢的速度行駛，之後突然加速左轉爆衝進水庫，行駛狀況很不正常，似乎不像不小心或意外，截至當日17時30分，共搜救出36人，其中21人死亡、15人受傷，傷員已全部轉往醫院救治。
據央視新聞的公開影像顯示，這輛公車起初以極慢的速度行駛，之後突然加速左轉駛入對向車道，並爆衝撞上護欄落入水庫。據了解，公車上載有學生，這輛公車屬於安順市內公車，行駛路線途經「市三中」、「五中」、「九中」等站點，其中「虹山湖」站位於線路中段。
貴州省委書記、省人大常委會主任孫志剛，省委副書記、省長諶貽琴第一時間對救援工作做出指示，孫志剛強調，要搶時間迅速救援，千方百計搜救落水人員，搶救傷員，查清車上乘載人數，並查明事故原因。
而受孫志剛委託，諶貽琴迅速趕往現場進行第一線指揮處置，到醫院看望慰問傷員，並對相關工作進行安排部署。貴州省委常委、常務副省長李再勇，副省長郭瑞民也前往現場進行救援。
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